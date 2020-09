Amazon ha contratado 100.000 trabajadores pero "cuando empiece la tecnología para sustituir personas bajará"

Hace 10 años, en una entrevista en El País, el economista Santiago Niño Becerra decía sobre este 2020: "Habrá cambio de modelo. El pos Segunda Guerra Mundial se basó en ir constantemente a más a través del consumo, público, privado, empresarial. El problema de ir a más es que llega un punto en que se agota. Uno no puede poner 60 teles en casa, aunque cuesten un euro. Y consume y desperdicia muchos recursos”. Además, señalaba que en esta década no serían los políticos quienes tuvieran el gran peso sino los técnicos. Esta tarde le hemos preguntado sobre esta entrevista en su sección en 'La Ventana' de Carles Francino en la que ha explicado que entiende que ha acertado en su pronóstico: “Hoy si repasamos quien habla en Bruselas son los técnicos. Está clarísimo. En Estados Unidos el presidente Trump ha despotricado por la derecha y por la izquierda contra el gobernador de la Reserva Federal, pero no lo quita. Podría hacerlo, peor lo respeta”.

Niño Becerra asegura que el virus ha acelerado cambios que iban a llegar igual, en parte para reducir los impactos negativos sobre el medio ambiente: “El virus, este bicho microscópico, nos ha puesto de alguna forma por un lado delante, delante del espejo, es decir, en mayor o menor medida”.

Amazon, a por el millón de empleados

Otro cambio que hubiese llegado igual pero que el virus ha acelerado: “Amazon sí o sí iba a convertirse -no sé si dentro de cinco o diez años- en una plataforma hiper mundial. Es decir, que iba a estar en todas partes. El virus ha adelantado esto, pues estos cinco años.”

Amazon acaba de lanzar su cuarta campaña de contratación desde que empezó la pandemia para sumar 100.000 trabajadores más en Estados Unidos y Canadá. Ya está cerca del millón de empleados en todo el mundo; aunque Santiago Niño Becerra advierte: “Ahora tiene un millón de empleados, porque la tecnología para sustituir personas aún es muy cara. Pero cuando empiece esta tecnología, este empleo bajará”.

¿Cómo será la economía en los próximos años?

Aprovechamos para pedir una previsión de cómo será nuestra economía en la próxima década. Niño Becerra apunta a cuatro informes publicados por la OCDE (de la que España forma parte) que apuntan a un declive de la economía suave -eso sí- que se prolongaría hasta el año 2060: “Es decir, el mundo no va a mejor. Va hacia una situación de prácticamente estancamiento”.

El economista de ‘La Ventana’ advierte que la pandemia no será un paréntesis al que seguirá una recuperación: “2024 es un escenario que es un año que está ahí y ya veremos qué pasa. Es decir, el Banco de España dice que es extraordinariamente complicado establecer previsiones. La OCDE también ha publicado un informe en el que la palabra incertidumbre, en 15 páginas, sale 22 veces”.