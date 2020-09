"Algún día lo hará": Pedja Mijatovic señala cuál es la cuenta pendiente de Bale con el Madrid

Todo apunta a que el calvario que ha supuesto el binomio Gareth Bale-Real Madrid para futbolista y club ha llegado a su fin. Mientras el galés ultimaba los últimos detalles de su regreso al Tottenham, nuestros expertos analizaron en El Sanedrín el legado que deja el extremo en la historia del conjunto blanco. ¿Quién fue el culpable de su incomparecencia? ¿Ha sido rentable su paso por el Madrid?

Pedja Mijatovic: “El Madrid se quita un problema de encima con Bale. Para él también es importante jugar y lo va a conseguir. La relación con Zidane era mala y él renunció a pelear. No sé quién es el culpable. Bale tiene fútbol, pero no en el Real Madrid. Hay que saber lo que pasa por su cabeza para saber si es culpable. Seguramente algún día dará una entrevista donde nos confiese cómo ha pasado estos siete años. El Madrid quiere hacer una plantilla corta con menos jugadores descontentos. Es una estrategia lógica. Es un año atípico, pero el club va a pelear por todas las competiciones".

Álvaro Benito: Esto llega demasiado tarde. La imagen del jugador se iba deteriorando. Todo sonaba a cachondeo. Todavía le quedan años de fútbol y el Madrid se quita un elemento que no estaba en armonía. El orgullo del jugador tenía que haber aparecido antes. Dos no se pelean si uno no quiere, pero mucha responsabilidad es de Bale. Si hacemos una valoración global, el galés ha sido un fichaje rentable. Ha podido dar más, pero ha pasado por una etapa muy exitosa del club. Era su momento cuando se fue Cristiano".

Antón Meana: Hablas con sus agentes y el jugador quiere mucho al Madrid, pero están muy descontentos con Zidane. Me duele que no se haya sentado a hablar de lo que siente por el club".

Javi Herráez: A mí Mariano me gusta, pero a Zidane no. El gol contra el Barça no sirvió de mucho y creo que es un tema del que se va a hablar mucho tras la salida de Bale".