La advertencia de un pediatra de urgencias: "Las PCR deberían ser competencia de la atención primaria"

“Hemos perdido el norte”. Con esta sentencia culminaba David Andina, pediatra de urgencias de la Comunidad de Madrid, el tuit que publicó en la tarde del lunes. En el mismo, relata un episodio sucedido durante su turno, que dice mucho de la situación que están atravesando los centros de salud de la región. El servicio de urgencias del hospital en el que trabaja recibió a un niño de seis años, asintomático. Tras jugar al sol durante el recreo, había dado 37’5ºC en la toma de temperatura con termómetro frontal. El colegio alertó a sus padres, y les indicó que acudiesen a urgencias. Una vez allí, el termómetro registró una temperatura corporal completamente normal, y, tras la correspondiente exploración, fue dado de alta enseguida.

David ha pasado hoy por los micrófonos de La Ventana para contarnos dónde reside la gravedad de esta situación. Lejos de tratarse de algo anecdótico, asegura que “está siendo un fenómeno bastante frecuente”. Aunque reconoce que “está siendo una vuelta al cole muy dura, y los profesores, al no ser médicos, no tienen por qué conocer los protocolos”, señala que “si se deja al niño diez minutos a la sombra, se evita el problema”, y, sobretodo, se evita colapsar los servicios de urgencias. Por otro lado, la falta de comunicación entre los centros escolares y las autoridades sanitarias autonómicas registrada en los últimos días no ayuda a resolver el problema.

Ante la frecuencia cada vez mayor de fenómenos de este tipo, David recuerda que “en urgencias deben tratarse los casos urgentes que requieren atención urgente”. Y, ante todo, insiste en que “las indicaciones para asistir urgencias no han cambiado, siguen siendo las mismas”. Sin embargo, los pacientes con síntomas potenciales de COVID acuden a este servicio espoleados por el temor a haber contraído el virus, y a cómo esto afectaría a su vida diaria.

Los centros de salud, desbordados ante el volumen de PCR

David destaca que, desde que comenzó la pandemia, las PCR a pacientes asintomáticos y con sintomatología leve deben ser competencia de la atención primaria. Sin embargo, los centros de salud están totalmente desbordados. Apenas se puede contactar por teléfono, y las pruebas, así como los resultados, sufren una demora de varios días. Ante esta situación, David alerta de la posibilidad de que los servicios de urgencias corran la misma suerte, pues están recibiendo “un volumen de pacientes totalmente inusual, propio de un mes de diciembre”.