David Verdaguer: "En 'Uno para todos' vamos a poder ver la parte humana de los profesores"

La vuelta al cole también empieza en los cines. “Uno para todos”, la nueva cinta de David Ilundain, se estrena mañana en la gran pantalla con un profesor interino como protagonista. David Verdarguer da luz a Aleix, un docente que empieza a impartir clases en un colegio que le cambiará por completo la vida.

La historia se basó en una realidad que aconteció en el pequeño pueblo de Monzón, en Aragón: la existencia de un profesor joven al que le falta un niño en el aula. “Le dicen que está enfermo, que ya volverá, pero Aleix piensa que algo debe hacer”, explicó Ilundain.

Esta razón empuja al docente a crear un proyecto para comunicarse con el alumno hasta que pueda volver a clase. “Fue un poco visionario porque hizo teleeducación”, un proyecto que, en la actualidad, con la situación de la covid-19, “hemos tenido todos que aprender a la fuerza”, argumentó el director.

El actor, por otro lado, se detuvo en una dicotomía que pasa desapercibida: “ser un buen profesor no significa ser una persona que le vaya bien en la vida. Yo de pequeño nunca pensaba en que podrían tener una vida después, solo pensaba en que este me cae bien, este me tiene manía”.

Por esta razón, el espectador va a poder ver esa parte humana de los profesores. En el caso de Aleix, “se maneja muy bien en el aula, pero su propio caos no lo gestiona muy bien”, reconoció.

La pieza clave de “Uno para todos” son los niños. Ilundain reconoció que “trabajar con ellos en un rodaje es complicado y hay que ir poco a poco”. Sin embargo, Verdaguer relevó que esa dificultad se debe a que “ellos lo hacen con una verdad que se puede notar en seguida que tú estás fingiendo”. Por ejemplo, Vero, la preadolescente con mal carácter “es muy tímida en verdad”, puntualizó.

Otro de los aspectos que se destacó durante la entrevista fue el escenario. “La cinta trascurre en un lugar de la España vacía que transmite vida por todos lados”, apuntó nuestra colaboradora Montserrat Domínguez.

La vida de un profesor interino y un actor es similar, “con la diferencia de que al profesor le cuesta más ganarse a la audiencia”, bromeó el actor. “Pero Aleix se los gana en el aula”, sentenció Francino.