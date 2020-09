San Sebastián arranca con Woody Allen, 'Patria' y el miedo al COVID-19

Comienza la edición del Festival de Cine de San Sebastián más extraño de toda su historia. Hace unos meses, con la suspensión de Cannes y del resto de eventos, nadie imaginaba que este septiembre el Festival se celebraría sin renunciar a nada, o casi nada. "Han sido los meses más duros, profesionalmente hablando, de todos los años que llevo como director. Difíciles de coordinar, de asegurar y del miedo a las pérdidas económicas si el festival finalmente no se llevaba a cabo", decía José Luis Rebordinos, responsable del certamen, en La Ventana, en la Cadena SER. "Ya están llegando los jurados, el viernes empezamos y no hay marcha atrás", añadía Rebordinos.

El equipo de Rebordinos ha establecido un protocolo exhaustivo, tras observar las ediciones de Venecia y Málaga. Entradas numeras y sacadas con antelación, tanto para prensa como público. Alfombras rojas a media hasta. Uso de la mascarilla obligatorio, espacios desinfectados, aforo reducido y la falta de estrellas internacionales que no podrán acercarse hasta Donosti. Aún así, hay nervios y miedo, pues todo lo que se vivirá en San Sebastián desde mañana viernes hasta el sábado 26 de septiembre es nuevo e inédito para todos.

En lo cinematográfico, San Sebastián tiene por delante una de las ediciones más potentes de los últimos años, beneficiado de la cancelación de Cannes, ya que por el Kursaal pasarán películas como True Mothers de Naomi Kawase, o Druk de Thomas Vinterberg o Passion simple, una cinta francesa que adapta la novela de Annie Ernaux. Además, habrá cine español, como Akelarre, la propuesta de Pablo Agüero sobre la quema de brujas en Euskadi en la Edad Media, o el cierre con El olvido que seremos, la película de Fernando Trueba sobre la novela de Héctor Abad Faciolince. Culinary, Perlas, Horizontes Latinos, Zinemira... todas las secciones seguirán presentes en esta edición, donde el coronavirus siempre está presente.

"Nos queda alguna sorpresa, alguna estrella internacional. No nos atrevemos a anunciar porque cada día se cae un invitado por dar positivo. Vivimos el día a día, con paciencia, porque al final un festival es como una isla, está lo que se ve y lo que no, que es la parte de industria y de cosas que este año serán online. Mantenemos todo y defendemos sí o sí, que nosotros las películas las proyectamos en una sala de cine o no las proyectamos", insistía en la SER Rebordinos. Cine en pantalla que empieza a brillar este viernes en una potentísima inauguración con la última película de Woody Allen, Rifkin's Festival, que el cineasta neoyorquino rodó hace un año en la ciudad.

Woody Allen quiso venir a Donosti hasta el último momento, pero finalmente entrará por videoconferencia. Toda una odisea porque el director de Manhattan no tenía ordenador, solo un IPhone que usa para escuchar Jazz. Dará las entrevistas por Zoom y también una rueda de prensa en la que estará presente la polémica que acompaña al director en los últimos años. Las acusaciones de abuso a su hija Dylan Farrow, que fueron archivadas en los noventa.

La última en avivar la polémica ha sido la actriz Kate Winslet en una entrevista en la que comparaba a Woody Allen con Polanski y se arrepentía de haber trabajado con ambos. Todo lo contrario a lo que defiende Elena Anaya, la actriz protagonista de Rifkin's Festival. "Si ya la justicia lo rechazó, quién soy yo para juzgar de nuevo a Woody Allen. Me preguntaron si quería trabajar con él mis agentes y dije, que sí, que me mandara el guion", nos dice la actriz que será una de las estrellas de la inauguración de San Sebastián junto a su compañera de reparto, Gina Gerhson.

Tras Woody Allen, el otro punto fuerte de la inauguración es el estreno de Patria. En el Kursaal se verá la serie entera que ha creado Aitor Gabilondo para HBO sobre la novela de Fernando Aramburu, que traza las consecuencias de ETA, a través del sufrimiento de dos familias. "Las víctimas del terrorismo se van a sentir muy reconfortadas y nada incómodas con esta serie", explicaba Rebordinos, tras la polémica hace unas semanas por el cartel promocional de la serie, que anteponía una imagen de un atentado con otra de las torturas policiales a miembros de la banda terrorista.

Johnny Depp, Matt Dilon y Viggo Mortensen son las tres estrellas internacionales que este año viajarán a Donosti. Depp viene como productor a presentar Crock of Gold, una película documental que se sumerge en la vida del vocalista irlandés Shane MacGowan, cantante y compositor principal de The Pogues, banda de música folk irlandesa con espíritu punk. Matt Dilon presentará El gran Fellove sobre el músico cubano Francisco Fellove. Por última, está Viggo Morten, otro actor que se pasa a la dirección con Falling, una historia familiar e ideológica, que presenta en el certamen, donde además va a recoger el único Premio Donostia de esta edición.

Como ocurrió con Málaga o, en el plano internacional con Venecia, esta edición de San Sebastián, tiene más importancia de la que parece a priori. La industria europea y la industria española están muy tocadas después de la crisis del coronavirus, que ha paralizado rodajes, estrenos y futuros proyectos. Las salas de cine están en crisis, la peor de su historia y Hollywood va por libre. Siempre lo fue, pero ahora es todo más evidente. Ahí está el estreno de Mulan en plataformas, para demostrarlo. Por eso, la unión de la industria del cine en San Sebastián es fundamental para fijar las bases de una nueva época para el audiovisual español.