El movimiento que ha promovido la moción de censura contra la directiva del FC Barcelona ha trasladado este jueves los votos de los socios a las oficinas. A la espera de los trámites correspondientes en adelante, el portavoz de la plataforma 'Més que una moció', Marc Duch, ha atendido a El Larguero para criticar el "desgobierno" que se habría apoderado de la entidad: "es el corral de la Pacheca, no manda nadie y el que manda no sabe mandar".

"Es objetivamente defendible decir que Josep María Bartomeu ha sido el peor presidente de la historia", afirmó de manera tajante. Al respecto, llegó a reconocer que en el entorno de Joan Gaspart ya celebran que alguien les ha superado en este dudoso ránking. Duch no dudó en destacar una larga lista de reproches contra la actual directiva.

"Es una castástrofe, no damos una a derechas. No acertamos con ninguno de los fichajes, los chavales de abajo no consiguen llegar, la máxima estrella de tu proyecto no está a gusto y se quiere largar... No sé qué mas se puede hacer mal, pero tengo claro de que lo puede hacer peor", recogió, haciendo referencia de manera directa a Bartomeu, sobre quien también aseguró que "debería dimitir" sin necesidad de llegar al referéndum.

Sin embargo, los promotores de la moción de que vaya a ser así. "Estamos prácticamente seguros de que no lo va a hacer", comentó, apuntando incluso al que creen que ha sido la mayor decepción de Bartomeu: "Ha condenado al equipo a delitos fiscales y se ha quedado tan ancho".

Responsabilidades en el burofax de Messi

Tras varios cursos de sinsabores en Can Barça, el burofax de Lionel Messi solicitando salir del club terminó prendiendo la mecha de las protestas. En este episodio también indica Marc Duch las responsabilidades que debería haber asumido la Junta Directiva: "Messi se quiso ir porque no había proyecto deportivo y el maximo responsable es Bartomeu", resumió, además de añadir que la moción puede propiciar la renovación de contrato del argentino.

"Si fructifica, estamos seguros de que hay opciones de que se quede más alla de 2021. Si no, estamos seguros de que se va porque es imposible que Bartomeu lo convezca", sentenció Marc Duch, que ya aguarda a que el recuento de firmas emplace a la directiva a fijar la fecha de un referéndum sobre la propuesta que necesitaría un mínimo de dos tercios de votos para aprobarse la censura.

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Consulta el calendario y los resultados de la Liga Santander. Y el calendario y los resultados de la Liga SmartBank. Además, todo sobre la Fórmula 1 y el Mundial de Motociclismo.