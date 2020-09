"Los médicos queremos que se tomen medidas ya porque sus efectos se verán en los hospitales dentro de 14 días"

Julián Olalla, infectólogo y coordinador del Comité Científico del Congreso Nacional de COVID-19 que se está celebrando esta semana, asegura que es urgente tomar medidas de distanciamiento social: "Cada día que se tarda en aplicar estas medidas se saturan más los servicios de urgencias y los hospitales. Tenga en cuenta que las medidas que se tomen hoy vamos a ver su efecto para los hospitales en 10 con 14 días. Por eso los médicos estamos muchas veces con cierta prisa, que no es entendida, para a tomar medidas ya antes de que aparezca la urgencia".

Olalla cree que el confinamiento solo debe decretarse "si se fracasa con la restricción de las medidas de número de personas por reunión de eventos y sigue habiendo transmisión comunitaria". En ese caso, desde su punto de vista, "solo cabe una solución, que es reducir la movilidad al máximo".

El infectólogo, de todas formas, ha celebrado que los médicos dispongan ya de armas que no teníanen marzo. "Tenemos antivirales y es cierto que no son la panacea porque no reducen la mortalidad, pero sí que se ha visto que disminuyen los síntomas y la estancia en un hospital. Tenemos ya pruebas de que los corticoides, la dexametasona, reducen la mortalidad y funcionan en casos graves, pero todavía tenemos que pensar que estamos frente a un virus de transmisión respiratoria con una diseminación es terriblemente fácil".

El doctor Olalla, de todas formas, insiste en que "nos queda todavía mucho por saber" porque aún "no tenemos un tratamiento ni una vacuna que nos permita mantener a raya al virus".