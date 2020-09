Luz roja en el sector del espectáculo

Cuatrocientas personas vestidas de negro empujan sendas cajas metálicas, que traquetean por las calles empedradas de la plaza de Oriente de Madrid. El cielo está nublado y la lluvia empieza a caer al mismo tiempo que comienza la marcha. Los artistas siguen empujando sus cajas cuesta arriba, a pesar del chaparrón. El ambiente se convierte en una metáfora de la gris situación que está viviendo la cultura durante la pandemia. Piden auxilio: “El sector del espectáculo y los eventos está agonizando, prácticamente paralizado”. Muchos de ellos llevan sin trabajar desde marzo.

La plataforma Alerta Roja, integrada por más de 90 empresas y asociaciones, convocó este jueves manifestaciones en 28 ciudades españolas. Los actos, aunque presenciales, han estado controlados y limitados (los asistentes se han registrado previamente hasta completar aforo). El gremio quiere visibilizar el problema y solicita reunirse con representantes de los ministerios de Trabajo, Industria, Turismo, Asuntos Económicos y Hacienda, para buscar soluciones. Piden que se les reconozca entre los sectores especialmente afectados por la covid-19 y que se reactiven las agendas culturales y de eventos.

Uno de los asistentes es Manuel Ibáñez, representante. Asegura que en torno al 70% de las productoras, compañías audiovisuales y de logística cerrarán antes de que acabe el año, si no se pone remedio a la situación actual. “La mayoría no podemos trabajar o trabajamos a coste. Hablando con los colegas del gremio, yo diría que nos quedan tres meses de subsistencia”, sentencia. Junto a él, Nacho Ortega, productor técnico y empresario, tiene la misma impresión y hace hincapié en la necesidad de que se amplíen y prorroguen las ayudas al sector, que se ve aún más perjudicado por la estacionalidad e intermitencia de su actividad.

El flamenco está sufriendo esta crisis por partida doble. Además del parón, la caída del turismo internacional se ha llevado por delante a gran parte de su público. Así lo cuenta Carolina Fernández, dueña de la taberna flamenca El Cortijo, del barrio madrileño de Vallecas. “Los tablaos estamos a punto de extinguirnos. Supuestamente el flamenco es marca España, pero las ayudas no llegan”, explica. A su lado, la bailaora y maestra de flamenco Lola Mayo se pregunta qué están haciendo los políticos del área de cultura, si los artistas están parados desde hace meses y la situación sigue sin resolverse.

Lola Mayo y Carolina Fernández este jueves en la manifestación de #AlertaRoja / M.L.S

“Queremos trabajar”, corean los artistas, mientras aporrean los flightcases. Algunos golpes incluyen más redobles y florituras que el resto. Entre ellos, los de Michael Olivera, que toca la batería desde los 10 años. Reconoce que ha sido muy feliz con la música y que le ha permitido vivir como quería durante muchos años, pero estos meses las cancelaciones se suceden. “Yo al menos he podido trabajar de forma esporádica en eventos de la Comunidad de Madrid. Pero también estoy aquí por mis compañeros. Las salas de conciertos, por ejemplo, llevan vacías desde marzo. Se están hundiendo”, lamenta el baterista. Tiene previsto actuar en octubre con su banda The cuban jazz syndicate y cruza los dedos para que no lo anulen.

La puerta del Sol se llena mientras por megafonía se recuerda la importancia de mantener las distancias. Se encienden focos rojos y se procede a la lectura simultánea del manifiesto en todas las ciudades participantes. Muchas personas muestran su apoyo congregados en torno a las cajas negras, respetando las distancias. Es el caso de Lara Ruiz y Diego Duarte. Representan la obra de teatro Gerundio en la sala El umbral de primavera, en el barrio de Lavapiés. Antes actuaban a diario, ahora solo viernes y sábados y con la mitad de público. “Para sobrevivir”, dice Diego, trabajan también como camareros.

Es difícil encontrar a dos manifestantes que compartan profesión. Técnicos, cantantes, actores, productores, personal de cátering, montadores, músicos, productores… Cientos de miles de afectados por la ausencia de espectáculos. “Creo que no son conscientes de la repercusión que tiene la paralización de los eventos. De toda la gente y el dinero que hay detrás”, asegura Fernando, miembro del equipo de seguridad, mientras organiza la salida coordinada de algunos de sus compañeros. Otros se quedan para desmontar, como hacen siempre en los eventos.