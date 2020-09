Los expertos defienden la vacunación universal frente a la gripe

El ministro de Sanidad y consejeros de las comunidades quieren alcanzar este año coberturas de vacunación del 75% en el caso de los mayores de 65 años y en el personal sanitario y superar el 60% en embarazadas y en personas de riesgo. En la pasada temporada nos quedamos muy lejos de esos porcentajes: 54% en mayores de 65 años, 35% en personal sanitario y 40% en embarazadas.

"Realmente este año no se ha adelantado la campaña de vacunación", asegura Raúl Ortiz de Lejarazu, asesor científico y director emérito del Centro Nacional de Gripe. "Que se vacune en octubre es lo normal. Si se hubiera adelantado más, a septiembre o finales de agosto, no hubiera sido bueno. Porque el anticipo de la vacuna conlleva una pérdida de anticuerpos con el tiempo que se llama evanescencia. La vacuna no es 100% eficaz. Evita las complicaciones, la hospitalización y la mortalidad por gripe pero no evita la enfermedad como tal al 100%. Si queremos evitar el colapso de hospitales, cuantos más anticuerpos tengamos mejor", explica.

Esta es la razón por la que las personas se tienen que vacunar todos los años de la gripe. Incluso hay temporadas, dice Ortiz de Lejarazu, en las que la composición en virus de la vacuna es exactamente igual a la del año anterior y aun así se recomienda volver a inmunizarse porque puede haber aproximadamente entre un 40 y un 50% de personas cuyos niveles de anticuerpos hayan descendido después de un año.

Otra razón importante para no adelantar demasiado la vacunación, es que los picos epidémicos de la gripe se han ido retrasando en los últimos años.

Adolfo Sastre, jefe de patógenos emergentes del Hospital Monte Sinaí de Nueva York, recuerda que en los últimos años los brotes epidémicos de gripe se han producido a finales de enero o febrero. "Por tanto hay que vacunarse normalmente tres o cuatro meses antes de ese pico, pero no 5 meses o 6 meses antes porque cuando llega el pico, la vacuna ya ha perdido parte de su efectividad", aclara.

Menos los bebés menores de 6 meses, todos los demás deberíamos vacunarnos frente a la gripe, según los expertos. Los niños y adolescentes deberían inmunizase también porque, aunque no sufren la enfermedad de forma grave, son grandes diseminadores y sería la forma de contribuir a un menor contagio de personas en grupos de riesgo.

Ambos expertos están participando esta semana en la quinta edición de Neumoforo en la que participan decenas de especialistas en salud pública, medicina preventiva, virología, enfermedades infecciosas, neumología o medicina de familia.

Ambos defienden la vacunación universal pero mientras no llegue, apuestan por la recomendación de vacunar a niños y adolescentes. "Con su inmunización contribuirían a un menor contagio de pacientes en grupos de riesgo, de gente mayor en los cuales la efectividad de la vacuna de gripe no es tan buena, dice Sastre. Sería como una especie de vacunación solidaria, apunta Ortiz de Lejarazu.

La vacunación universal es la indicación que sigue EEUU. En Europa, Inglaterra o Finlandia se recomiendan a partir de los seis meses de edad. "Cuánta más gente tengamos vacunada de una vacuna que tienen una efectividad limitada más restricciones imponemos a la circulación del virus entre poblaciones distintas. Una metodología adecuada sería la vacunación en nido que consiste en inmunizar a todas las personas que estén alrededor de un frágil", explica Ortiz de Lejarazu.