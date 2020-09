Rafael Bengoa reclama un comité científico de control de la pandemia: "Hay que dejarse de postureos políticos"

El exconsejero de Sanidad del Gobierno Vasco, codirector de la consultora especializada en sanidad SI-Health y exasesor de la administración de Barack Obama, Rafael Bengoa ha pasado por los micrófonos de 'Hoy por hoy' con Àngels Barceló para analizar la actual situación por la pandemia del coronavirus. "Hay que tomarse muy en serio hacer los microconfinamientos perimetrales y es posible que sea necesario confinar Madrid si se quiere controlar la epidemia y dejarse de postureos políticos", ha afirmado.

"Primero hay que hacer los confinamientos perimetrales, pero ya hay tanta transmisión que es posible que haya que plantearse un confinamiento amplio", ha dicho.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

"La responsabilidad ciudadana solo ha funcionado parcialmente. Y las estructuras de atención primaria y rastreadores no se ha reforzado adecuadamente. Cuando uno de estos dos factores no funciona tienes problema, pero cuando no funcionan los dos, que es lo que estamos viendo, la situación es más complicada".

¿Se puede contener la situación como ha hecho Asturias?

"El primer impacto de la pandemia en Asturias, que lo ha hecho muy bien, no tuvo el nivel de incidencia de Madrid o Barcelona. En Madrid hay un caldo de cultivo especial y habría que haber invertido en rastreo".

¿Nos hemos relajado muy pronto?

"Ha habido un exceso de optimismo. Se bajó el nivel transmisión y daba la sensación de que se podía controlar. El exceso de optimismo nos ha llevado donde estamos".

¿Estamos en un escenario con marzo o abril?

"No creo que sea bueno comparar con marzo y abril. En ese momento además de la sorpresa y la no preparación fue un desastre en todos los lugares del mundo. Hay que compararse con los que lo han hecho bien como Asturias, Nueva Zelanda o parte de Alemania".

"Lo que hace falta, más que la reunión entre Sánchez y Ayuso, es crear un comité con autoridad científica para poder sugerir y decidir rápidamente qué medidas tomar y no seguir en una situación en la que hay un poco de ciencia y otro de política".

"No hemos tenido los comités científicos necesarios. Nueva Zelanda que empezó muy bien y ahora tiene brotes y transmisión comunitaria han decidio organizar un comité cientítico para todo el país. Hay que crear algo muy específico".

¿No ha funcionado un comité científico en España?

"No ha habido un comité científico en España. En alguna comunidad autónoma han eliminado a las personas de salud pública que les estaba diciendo a los políticos que las cosas no iba bien".

¿La política escucha a la ciencia?

"La política está intentando hacer el equilibrio entre economía y control pandémico, pero ahora tienen que priorizar el control pandémico que va a condicionar la economía. No se puede jugar ahora a no confinar ni a tomarse muy en serio la situación. Es más importante controlar esta réplica".

¿La segunda oleada será más fuerte que la primera?

"Los estudios de los últimos 250 años dicen que las réplicas, en el caso de la gripe, han sido más importantes que la primera. Por lo tanto, avisados estábamos".

¿Hay que aumentar la credibilidad de la política?

"Dejemos de lado los postureos políticos y creemos un comité científico con autoridad para tomar decisiones para decir qué se debe hacer. Si no, todos opinan y esa dispersión no les ayuda a los políticos a tomar decisiones".

¿Cómo gestionar las residencias de ancianos?

"Es inaceptable que haya tantos ancianos contagiados. No conseguimos aprender. El drama que pasó que teníamos todas las residencias desconectadas del sistema de salud. No creo que vaya a ocurrir ahora ese nivel de drama, pero es inaceptable que haya residencias donde haya tanta mortalidad".

"Un país no puede permitirse no aprender. Tenemos que intentar aprender para el invierno. No podemos llegar con este nivel de inestabilidad. Si uno no cree en las instituciones habrá menos gente que se vacune y no conseguiremos inmunidad de grupo".

¿Cómo se hace en otros lugares de Europa?

"En Australia, Suecia o en la OMS se ha desencadenado el proceso de auditoría. No para buscar culpas sino para aprender rápido. En otros países lo están haciendo. ¿Para qué sirve que se autoanalice la OMS si a la vez los países no mejoran sus propias estructuras de alerta? Hace falta que las mejoras estructurales se hagan a todos los niveles".