"Le ha ocurrido lo peor que le podía pasar a una estrella del Madrid": Jabois habla del gran lastre de Bale

La llegada de Gareth Bale de vuelta a Londres ya es una realidad. A falta de que el galés estampe su firma en su nuevo contrato con el Tottenham y a pesar de que seguirá siendo propiedad del Real Madrid, desde la capital la sensación es de despedida definitiva. Corren días de hacer repaso a su carrera como jugador merengue y Manuel Jabois ha manifestado en El Larguero su "rabia" por el modo en que se ha dado este final de etapa.

La escasa conexión de la relación Bale-Zidane se ha hecho notoria incluso en Barcelona, desde donde Ramón Besa opina que el futbolista será más que aprovechable en otro club. En la Ciudad Condal, sin embargo, la actualidad la marca la moción de censura contra Josep María Bartomeu, también sometida a análisis.

Manuel Jabois: Bale era un tema de discusión. Más que un jugador, se había convertido en una conversación eterna. Me da un poco de rabia porque enchufado al 100% hubiera marcado una época en el Real Madrid y no sé si fue por no asumir su rol o por sus continuas desconexiones. Me quedo con un sabor agridulce.

Se adaptó bien a los partidos grandes, pero nunca tuvo una temporada regular, nunca hizo un temporadón. Ha marcado una gran cantidad de goles, pero creo que ha habido una gran desconexión quizás por su vida personal. Cuando uno no juega, gusta ver a los jugadores enrabietados, y daba la sensación de que recibía esas noticias con pachorra. Quizás sea esa la palabra y tal vez indolencia. Le ha ocurrido lo peor que le podía pasar a una estrella del Real Madrid: crear indiferencia.

Me llama muchísimo la atención el apoyo que ha tenido la moción en una época como esta. Hay aficionados del Barcelona dispuestos a arriesgar su salud y salir de casa para votar en contra de este presidente. Imagínate las pañoladas cada semana el enorme desgaste que supondría, pero a pesar de esto se ha conseguido un número de firmas que llama muchísimo la atención. En el futbol y en la vida lo que queda es tener un estilo al hacer ciertas cosas. La forma de hacerlas muchas veces dice más que ganando títulos o jugando bien.

Ramón Besa: Bale parecía un jugador que le gustaba más al presidente que al entrenador. El Madrid lo que quiere es rendimiento y no un día sí y otro no, por más que seas un futbolista de grandes cifras. Bale era un jugador con sus momentos y este tipo de futbolistas no encajan en la idiosincrasia del Madrid. Sigo pensando que es un futbolista con unas cualidades extraordinarias, igual en otro equipo hubiera tenido más trascendescia, pero en el Madrid te quedas fuera.

Bartomeu sigue insistiendo en preguntarse si tiene sentido la moción de censura, si el presidente ya ha anunciado que se va y las elecciones. Las firmas piden la dimisión como reconocimiento de que dejas las cosas mal hechas. Sería el primer presidente del Braça que se iría fuera por una moción si consiguen el 66% de los votos. Si no lo ve claro, es posible que se vaya. Contra Bartomeu y su política hay una unidad que hacía tiempo que no se veía.

El factor más importante es que se ha establecido un duelo entre Bartomeu y Messi que siempre perderá Bartomeu. Se ha creado una presión que necesita una Junta Directiva muy fuerte para torearla y creo que Bartomeu está muy solo.

El despido de Setién me parece una muestra más de lo mal que se están haciendo las cosas. Tienes que aprender a resolver un contrato de manera elegante. Me parece de mal gusto y no liga con la categoria del Barça.

