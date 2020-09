La última oferta del Barcelona a Luis Suárez para romper su contrato

Continúa la partida de ajedrez entre el Barça y Luis Suárez para sacar al uruguayo del equipo, una disputa soterrada que nuestros compañeros desde Barcelona han venido contando puntualmente y de manera brillante todo el culebrón, pero en las últimas horas ha llegado a la redacción de Carrusel Confidential la última oferta que le ha hecho el Barça al 9 para rescindir el contrato.

El Barça a principios de esta semana le trasladó a los abogados del uruguayo que están dispuestos a darle 7 millones de euros por rescindir el contrato. Es decir, la mitad de los 14 de ficha. El club está dispuesto a pagarle la mitad de lo que le queda y darle la libertad. Una oferta que la directiva del Barça considera justa y proporcionada, pero que fue rechazada de inmediato.

No hubo ni que comunicarle al jugador la oferta, porque los abogados tienen la orden de Luis Suárez de no perdonar ni un solo euro. Y no es un farol ni una postura negociadora. Si el Barça quiere a Suárez fuera le va a tener que pagar integros los 14 millones de euros.

Dentro de la directiva del Barça hay una corriente que piensa que incluso las negociaciones con la Juve o el famoso examen de italiano no son más que una cortina de humo para dilatar su salida, pero que Luis Suárez no tiene ninguna intención de salir del Barça. Y menos perdonando dinero. Así está la partida de ajedrez a 15 días de terminar el plazo: El Barça dispuesto a pagarle 7 de los 14… y Suárez dice que no.

