Antoni Daimiel: "Mi ruptura con la NBA se producirá después que la de Simeone con el Atlético"

Antoni Daimiel está nuevamente en Carrusel Deportivo para responder, como de costumbre, a lo que nadie se atreve a responder. Esta vez sobre un tema complicado y que aflora sobre todo en estos meses postveraniegos: las rupturas.

Una ruptura que estuvo a punto de producirse que fue la de Leo Messi y el Barcelona. Un movimiento que detuvo el mundo entorno al argentino, con todos los medios de comunicación pendientes de cada una de las piezas en la gran partida entre Bartomeu y Lionel Messi. Finalmente no se produjo para tranquilidad de los culés.

Cuestionamos a Antoni Daimiel no solamente en cuanto a lo que el mundo deportivo se refiere sino también al área personal, por ello se moja y responde sobre unas de las preguntas más sorprendentes como: ¿Qué pareja de celebrities dejarán la relación en octubre? Algo que tiene muy claro el periodista vallisoletano: Enrique Ponce y Ana Soria.

Otras de las cuestiones más comprometidas a las que el equipo de Carrusel Deportivo, de la mano de Dani Garrido somete al también comentarista de la NBA tiene que ver con su futuro, precisamente en su puesto periodístico desde hace más de 20 años.

Daimiel empezó con el gran Andrés Montes y actualmente con Guille Giménez son los grandes líderes de la competición americana en Movistar Plus. Esta es una de las rupturas que jamás nos gustaría vivir, pero no sabemos si es probable o no, por ello Daimiel responde a: ¿Qué ruptura se producirá antes: Zidane y el Real Madrid, Simeone y el Atlético de Madrid, las palmeritas con Hazard y Luis Suárez o Antoni Daimiel y la NBA?.

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo, 21-22h - 20/09/2020 01:00:00 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Itu aclara si fue penalti a Mendy 00:01:15 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo, 20-21h - 20/09/2020 01:00:00 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo, 19-20h - 20/09/2020 01:00:00 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo, 18-19h - 20/09/2020 01:00:00 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo, 17-18h - 20/09/2020 01:00:00 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo, 16-17h - 20/09/2020 01:00:00 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Kiko recuerda al compañero que parecía tener muchos más años de los que tenía 00:01:35 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo, 15-16h - 20/09/2020 01:00:00 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Antoni Daimiel | Antoni Daimiel responde a 'Lo que nadie se atreve a responder' sobre las rupturas 00:37:02 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Sanedrín de El Larguero | El Sanedrín repasa la trayectoria de un futbolista clave en los títulos recientes del Real Madrid 00:41:57 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | Carrusel último tramo: Pogacar, la nueva estrella del ciclismo mundial y previa del debut del Madrid (19/09/2020) 02:00:11 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | Carrusel último tramo: Tercera parte (19/09/2020) 01:00:40 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | Analizamos con Íñigo Martínez y Roberto Torres la gesta de Pogacar y la actuación de los españoles en el Tour 00:10:55 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | Carrusel último tramo: Segunda parte (19/09/2020) 00:47:33 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Consulta el calendario y los resultados de la Liga Santander. Y el calendario y los resultados de la Liga SmartBank. Además, todo sobre la Fórmula 1 y el Mundial de Motociclismo.