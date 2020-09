La jugada más polémica del encuentro en la primera mitad tuvo como protagonista a Benjamin Mendy, el lateral derecho del Real Madrid, que le ha ganado el sitio a Marcelo tuvo una buena actuación en los primeros cuarenta y cinco minutos creando peligro. Al francés le hicieron un posible penalti en el Reale Arena durante la primera mitad que Iturralde aclaró en Carrusel Deportivo.

"Si viera la repetición el árbitro, vería que es penalti. Aunque tocase el balón, es penlati", opinó Iturralde tras ver la primera repetición, sin embargo, fue aún más tajante tras verlo de nuevo, sin admitir ninguna duda: "Penalti, penalti, eso es penalti", asegura el VARman de Carrusel.

Para los analistas de Carrusel Deportivo la jugada también fue bastante clara y Axel Torres no entiende cómo el VAR no ha podido entrar, pero Itu rápidamente le resolvió esa duda: "Por qué sabía Itu que no iba a entrar el VAR?, preguntó Axel, e itu le contestó "Porque al no ser un error claro y manifiesto, no debe entrar el VAR".

Otra de las jugadas polémicas fue la dura entrada de Barrenetxea, una jugada en la que también se habría perjudicado al Real Madrid según Iturralde González: "Si le saca la segunda tarjeta, no pasaría nada", sentencia.

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Consulta el calendario y los resultados de la Liga Santander. Y el calendario y los resultados de la Liga SmartBank. Además, todo sobre la Fórmula 1 y el Mundial de Motociclismo.