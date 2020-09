Johnny Depp: "Me da por culo la política. Veo a Trump y es una gran comedia"

Johnny Depp es la estrella este domingo en el Festival de San Sebastián. El actor, en su faceta de productor, presenta un documental sobre una de las figuras más controvertidas y radicales de la música del siglo XX: Shane MacGowan. El cantante y compositor de The Pogues alcanzó el éxito en los 80 con sus canciones protesta en las que mezclaba punk y música tradicional irlandesa. Simpatizante del IRA, el compromiso político recorre toda su carrera y se acentúa tras su estancia en Londres en los años duros del conflicto.

"No soy tan político de esa manera, sobre todo respecto a lo que EEUU se refiere", responde Johnny Depp a la Cadena SER. “Es un momento muy extraño en el mundo, me gusta la comedia, como a cualquier otra persona, veo hablar a Trump y me pongo a reír. Es una gran comedia, comedia de calidad, pero también te da miedo", continúa. El actor de ‘Piratas del Caribe’ cree que el actual presidente de EEUU basa su política en dividir a la sociedad americana. “La gente se está alimentando con el pánico y el miedo. Me da por culo la política, y él no creo que sea capaz de quitarle ese miedo a la gente. Supongo que es capaz de ir al cuarto de baño él solo, pero no pienso en esas cosas demasiado. Tiene que tener un sentido del humor increíble”, dice con ironía.

Depp confiesa su inevitable atracción por estos personajes autodestructivos, como Shane MacGowan, Hunter S. Thompson o Marlon Brando. “Siempre me han atraído estas personas que son diligentes a la hora de seguir siendo ellos mismos. Me atrae la pregunta de qué es normal. Dicen que están locos, quizás sea cierto, pero quizás también eso sea la libertad. Me fascinan las personas que han luchado para buscar su verdad”, explica mientras refuta ser una estrella de la industria de hoy. “Considerarse una celebridad de Hollywood es grotesco”.

El actor conoció hace 35 años a Shane McGowan e inmediatamente entabló una amistad con el cantante. “Me fascinaba su lenguaje, su capacidad de crear canciones tan potentes y tan conmovedoras. Siempre estaba en los talones del diablo. Cuando lo tratas, entiendes que solo te insulta si realmente te quiere. He vivido parte de esta película durante todos esos años, quiere que el mundo conociese quién es Shane MacGowan y su legado, es uno de los grandes poetas y es una persona especial”.

Criado en el campo irlandés, MacGowan bebía alcohol y fumaba desde los cuatro años. Desde pequeño, tuvo una fuerte educación católica que le acompañó hasta su traslado a Londres cuando lee a Marx y empieza a interesarse por la literatura irlandesa. Nacionalista y simpatizante del IRA, su etapa punk tras salir de un psiquiátrico, la irrupción de los Sex Pistols y el contraterrorismo en Inglaterra, lo convirtieron en un emblema de la música irlandesa. El prestigioso director británico Julian Temple dirige este emotivo documental que combina declaraciones durante charlas con su esposa y Gerry Adams, exlíder del Sinn Fein, imágenes de archivo y animación para completar el retrato de ese cantante indómito. “Es un individuo único, su música y su ferocidad alcanzan a todo el mundo. Espero que lo conozcáis en toda su gloria”, concluye el realizador.