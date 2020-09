"El Madrid no se hubiera comido un colín así": Romero señala la actitud de un hombre clave en últimos títulos

Confirmada ya de manera oficial la salida de Gareth Bale del Real Madrid, ha llegado el momento de poner en valor sus aportaciones con la camiseta merengue. El tramo final de Carrusel tiene en estima sus logros, aunque echa en falta una dosis extra de un futbolista que sigue siendo la mayor inversión en la entidad. Su cesión, que ha creado controversia sobre su rendimiento económico, no deja dudas de que ha sido la mejor solución.

A esta cuestión resuelta en el Real Madrid se ha sumado esta semana una gran incógnita por dilucidar en Can Barça. A debate, también, el escenario que ha propiciado en el FC Barcelona la moción de censura contra Josep María Bartomeu para la que se han presentado firmas esta semana.

Antonio Romero: "Si todos los compañeros de Gareth Bale hubieran tenido la misma implicación que Gareth Bale durante todo este tiempo, Gareth Bale no hubiera marcado en las finales porque el Real Madrid no habría llegado. Es un hombre de finales, pero si todos sus compañeros hubieran tenido el mismo compromiso en el día a día, el Madrid no se hubiera comido un colín. No parece que Bale haya acabado en Kiev, es que ha acabado en Kiev. Para ser un crack y marcar diferencias tienes que tener un físico, una ética de trabajo y un día a día que te permita competir, y a Bale su cuerpo no le aguanta".

"Puede que sea un futbolista amortizado, pero no creo que nadie lo venda como un buen negocio económico. ¿Es una buena solución deportiva? Sin ninguna duda".

"Bartomeu está pensando en no tener que avalar pérdidas con el patrimonio personal suyo. Es una cuestión de pasta. Hasta que no salve las cuentas no se va a ir".

Javier Herráez: "Han sido fogonazos, pero a mí Bale se me ha quedado muy corto. Me parece que es un gran futbolista, pero del Gareth Bale que deslumbró en el Tottenham, del que llegó el primer año con Ancelotti al de ahora se me ha quedado muy corto".

Álvaro Benito: "Se tenía que haber solucionado antes. No ha sido posible y ha sido beneficioso para todos. A Bale, por edad, todavía le quedan años buenos de fútbol y a Zidane se le quita el 'run run' de estarle preguntando constantemente por un jugador que no va a tener minutos. Se estaba convirtiendo en una caricatura. No era la situación ideal para nadie. Agradecerle los servicios prestados, que han sido muchos y buenos. Todos pensamos que tiene más fútbol del que ha dado, pero yo firmo que todos los fichajes del Madrid dieran el mismo rendimiento".

Santi Giménez: "La implicación emocional de Bale era cero. Podía estar jugando en el Madrid como en el Barça, en el Tottenham o en cualquier sitio".

"Bartomeu sabe que le quedan cuatro meses. Tiene que cerrar los números, aguantar. Le sobran los motivos para dimitir, pero sigue conduciendo por la autopista en sentido contrario diciendo que todo el mundo está equivocado. Hasta horas antes, no se creían que fueran a conseguir las firmas para la moción de censura. Hasta ese momento no hablaron, lo han despreciado".

Lluis Flaquer: "Una vez Bartomeu ha llegado hasta aquí, para qué ahogarse cuando tiene la orilla del final de su mandato a tocar. Tengo la sensacion de que a Bartomeu ya le resbala todo. Lo que le importa es cerrar las cuentas y no tener que avalar nada en lo personal para salir lo más beneficiado posible".

Jordi MartÍ: "Hoy por hoy en el Barça no están pensando en dimitir. En mi convicción interna, creo que si Bartomeu se da cuenta de que las 20.000 firmas son buenas, en algún momento pasará por su cabeza dar un paso al lado y dimitir para que no se produzca un acto de votación de censura con un resultado muy doloroso".

