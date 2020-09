El 75% de los inmigrantes sufren precariedad a pesar de su alto arraigo, con más de 10 años en España

"Nunca he echado un trabajo atrás porque los gastos me pisan los talones". Abdelwahid vino desde Marruecos hace 30 años. Pertenece a ese 75% de los inmigrantes que presentan una grave segregación social y económica a pesar de su fuerte arraigo. Así lo afirma un informe de Cáritas elaborado en conjunto con el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas.

Abdelwahid ha ejercido como maquinista, peón de construcción y ahora, trabaja como camionero. Tiene tres hijos a los que sacar adelante, y aunque se queja de su sueldo, que considera "tercermundista", se niega a perder esos 950 euros que cobra por una jornada completa. "Llegamos como podemos", declara.

Los niveles educativos son altos y similares al de los españoles

Paul es ecuatoriano y desde que era bien pequeño soñaba con tener un negocio. En sus 13 años en España ha podido estudiar la carrera de Administración y Dirección de Empresas. Sin embargo, ahora trabaja en un taxi. Tras muchas entrevistas, lo máximo que le ofrecieron fueron varios contratos de prácticas. El último de ellos consistía en cubrir dos vacantes con un contrato de 40 horas y un sueldo de 650 euros.

"Te matas estudiando de cuatro a cinco años y luego intentas buscar un trabajo en el que te paguen bien. Pero la realidad es otra", explica. El 23% de la población migrante tiene estudios universitarios, lo que supone una baja diferencia al de la población española con el 29% del total.

"Muchos dicen que cómo aguanto. No sé cómo aguanto"

Sin embargo, entre un tercio y la mitad de los inmigrantes se encuentran en situación de pobreza. El ingreso medio mensual de los hogares inmigrantes es de 1.771 euros mensuales frente a los 3.297 euros de los hogares españoles —un 46% inferior—. Aurora, de Bolivia, ha tenido meses en los que no llegaba económicamente. Es madre soltera de tres hijos y actualmente compagina tres trabajos como empleada de la limpieza. Aunque ha llegado a tener hasta cuatros empleos diferentes. "Ahora puedo llegar a esos 1.700 euros, pero es muy sacrificado ya que me tengo que levantar pronto y muchas veces llego a la una de la mañana a mi casa". "Muchos dicen que cómo aguanto, no sé cómo aguanto", añade.

Según Daniel Rodríguez, del equipo de estudios de Cáritas, son varias las causas que podrían explicar esta situación de segregación. En primer lugar, las dificultades de la administración para la renovación de títulos, permisos y cualificaciones. Por otro lado, la discriminación étnica. "La imagen colectiva de las personas latinas nos lleva a igualar a los migrantes a personas sin estudios y solo capacitados para determinadas ciertas ocupaciones", explica. Y, en tercer lugar, la situación de vulnerabilidad que presentan los migrantes "que dificulta que puedan rechazar algún puesto de empleo", señala.

Las mujeres inmigrantes, la peor parte

Al comienzo de la crisis de 2009, la inmigración suponía el 14,5% de la población total española. En enero de 2020, representa el 16,32% del total. Junto a ello, la inmigración se ha feminizado ligeramente y las mujeres vuelven a ser las mayoritarias con el 52%. Eso sí son las que representan un mayor arraigo y bajos niveles de integración. "Se da aquí una doble discriminación: la étnica y un proceso de desigualdad basado también en género", explica Daniel Rodríguez.

Aurora se queja de que, tras 14 años en España, la sociedad continúa infravalorando a los inmigrantes. "Hemos trabajado y estamos trabajando, y muchas personas como yo hemos tenido que salir estos meses para que sus familias no se enfermen", explica llorando.

Los inmigrantes son claves para el Estado de Bienestar

La población inmigrante prevalece por su alta tasa de actividad y juventud lo que la hace un motor clave de la economía española, según afirma el estudio. "Esto significa que cuando hablamos de inmigración, estamos hablando de nosotros mismo y cuando invertimos en la población de origen inmigrante, estamos invirtiendo en el desarrollo de nuestro propio país", explica Juan Iglesias, investigador del Instituto de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas y autor de este informe.

Cáritas considera que la solución se encuentra en implementar políticas de integración que tengan en cuenta la diversidad y a las familias más vulnerables. Medidas que buscan la cohesión social para que las personas migrantes sean consideradas más que una mano de obra inmersa en la precariedad.