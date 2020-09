Carlos Catena tiene 24 años. Nació en Torres de Albánchez, un pueblo de Jaén. Lleva años trabajando fuera de España. Es poeta. Nadie que lea sus versos se preguntará si podría haberlos escrito un robot. En 2019 ganó el Premio Hiperión de Poesía con su primer libro publicado, Los días hábiles, en el que escribe: "De la misma manera que hace tiempo clamamos la posesión de la tierra, el derecho al voto, la transparencia política o una sanidad pública a la que acudir cuando el hogar queda demasiado lejos, repitamos hoy el procedimiento: formar comités, salir a la calle, clamar que la tristeza y este dolor en el pecho cada domingo por la tarde no son la vida que queremos".

Hoy hablamos con él de esa vida que no queremos, de ese absurdo que consiste en vivir para trabajar, de la sensación de fracaso con veintitantos, de la importancia de los afectos y la ternura en "estas vidas de mierda" y de la poesía "como el combustible que nos va a llevar a las calles". Cree Carlos Catena que su generación será la que haga "arder los contenedores porque es insostenible, no podemos vivir con esta precariedad, este saber y estar seguros de que nunca vas a tener el contrato que deberías tener, que nunca tendrás dinero para poder tener hijos, una familia o una vida digna".

Además, en La Hora Extra hablamos de Miguel Delibes y la exposición en la Biblioteca Nacional con la que se conmemora el centenario de su nacimiento; de Exhalación (Sexto Piso), el nuevo libro del escritor Ted Chiang; de la pintura de Lee Krasner, a quien el Guggenheim de Bilbao dedica una retrospectiva; de Puwerty, un festival hecho por y para adolescentes en La Casa Encendida, y de la nueva temporada del Teatre Lliure de Barcelona y la nueva serie del director Luca Guadagnino, We are who we are.

Hoy colaboran en La Hora Extra: José Manuel Navarro, Pepa Blanes, Emma Vallespinós y Eva Cruz.

La música que suena es de Milagros, Papaya, Confeti de odio, Stay, beGun, Ambre y Jessy Lanza, entre otros.