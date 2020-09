'Efecto Óptico', el 'Tenet' español que homenajea a 'Joker'

Solo Carmen Machi podría hacerle sombra al Oscar de Joaquín Phoenix por Joker. La actriz española, protagoniza junto a Pepón Nieto, la nueva locura de Juan Cavestany, director inclasificable donde los haya. Efecto Óptico es muchas cosas a la vez, una comedia surrealista, una historia de amor y desamor y un retrato del turista molón que va a Nueva York y es tan cuñado como el turista de Benidorm. Pero además, Cavestany se atreve a parodiar o a homenajear, o ambas cosas a la vez, al mismísimo Joker de Todd Phillips, con una secuencia en las escaleras del Bronx, por las que bajaba Joaquín Phoenix hace justo un año.

Efecto Óptico es un bucle espacio temporal, con dos personajes dando vueltas que no saben en qué sitio y en qué tiempo están, ¿eres el Tenet cañí o el Charlie Kaufman madrileño?

Ha sido una coincidencia estas dos películas. No he visto Tenet, la otra sí. Lo que más me ha llamado la atención de la película de Charlie Kaufman es que hay ovejas, es lo que más me ha flipado, una peli en Netflix con bucles temporales y realidades extrañas. Lo nuestro es un mini Tenet. Grabamos un plano caminando del revés parra luego ponerlo en la peli parra delante y para atrás, pero en montaje nos dimos cuenta de que hubiera sido malo para los actores.

Pepón Nieto y Carmen Machi son un matrimonio en crisis, que decide ir a Nueva York para ver si la relación mejora. Aburridos, cansados el uno del otro, los entran en la locura del director de Gente en sitios o la serie Vergüenza, dos ficciones que mezclan los dos tipos de humor que mejor capta. El actor acompaña a Cavestany en la presentación de la cinta en el Festival de San Sebastián. Encantado de haber entrado en la cabeza del autor.

Cuando llega Juan y os ofrece este guion a Carmen Machi y a ti, ¿qué decís? ¿qué pensáis?

Pepón Nieto: Para delante siempre con Juan, que te invite a meterte en su mundo y abrirte la puerta de su cabeza es una fantasía. Era muy atractivo el proyecto, pero no era al uso, como todo con Juan. Un día nos llamo y nos reunimos, nos contó que quería hacer un cortometraje. Y ese corto, buscando fechas para rodar, Juan se dio cuenta de que la energía que estaba empleando era casi la misma que ponerse con un largo. Nos fuimos metiendo y el guion sufrió muchas versiones. El proyecto venía de una historia anterior que él tenía de hacer una película partiendo de esta misma premisa. No ha sido el director que te llama y te manda el guion.

¿Ha ido cambiando el guion con los propios actores?

El guion, el proyecto y lo que ha acabado siendo la película ha mutado mucho. Por ellos, no. Han estado en una fase prestándose a una cosa experimental, como cuando los actores hacen Juego de Tronos o El señor de los anillos trabajan con los cromas verdes, pues ellos en cierto nivel han hecho eso. Estaban haciendo unas frases y unas situaciones entre ellos a las que luego íbamos a añadir puntos de vista o giros o ubicaciones dentro de la línea de la película que ellos no sabían en el momento. Yo los llamé a ellos porque me habían dicho en alguna ocasión esa frase maravillosa de a ver si algún día hacemos algo juntos. A mí no me la dicen mucho porque no hago películas que den dinero a casi nadie. A Pepón lo conocí en un taller de teatro con Andrés Lima y me cayó muy bien. Y Carmen, igual. Me la tenía guardada.

¿Y entendieron el guion?

El guion era mucho más impenetrable que lo que ha acabado siendo la película. Es rara, está en un terreno que no sabes muy bien, pero es bastante transparente, casi cualquiera la puede entender. El guion era muy extraño de leer, y Pepón, que es muy cartesiano, él quería saber dónde estaba, a quién respondía, percibía contradicciones.

Pepón Nieto: He aprendido mucho. Carmen es mucho más libre que yo trabajando, se puso en disposición del director, entendió muchos más bien que esto era así. Yo trataba de entender las vueltas, en qué parte del bucle estaba, qué sabía de la historia y qué no. Yo quería saberlo todo para saber dónde estaba.

¿Qué explicación a estas líneas temporales sacamos de confundir Nueva York con Madrid, con Burgos?

La globalización es un fenómeno en cadena. Si Burgos se parece cada vez más a Madrid, y Madrid, más a Nueva York, pues Burgos se parece cada vez más Nueva York. Eso puede ser. Nueva York ya no es una ciudad misteriosa. El meollo de la cuestión es la observación de los turistas. Cuando estaba en Nueva York, me fascinaba mirar a los turistas por la calle. En Madrid también, es un turismo distinto, pero quería mirar a los turistas y verles como personajes en la película que se han montado. Es una aventura que es como una peli, son actores interpretando un papel con un guion, que es la guía de viajes, y se van a una localización que conocen o no para hacer su papel, y unos lo hacen mejor y otros, peor. Los hay a los que no les importa que se note que están haciendo el papel de turistas, llevan la guía y el pantalón corto. Y otros que se integran más pero se les nota siempre. Me di cuenta de que había ahí una especie de paralelismo, del turismo como representación, del que va una ciudad para interpretar un papel y con unas expectativas también. Cogemos a unos personajes que parecen muy pobres, desvalidos y patéticos, pero los sometemos a situaciones extrañas y misteriosas que no conocen, y les vemos como víctimas a veces. Hay un bucle dentro de otro, el del viaje, el de enfadarse entre ellos.

Y qué hay de Carmen Machi y Pepón Nieto bajando las escaleras del 'Joker'

Es uno de los pequeños homenajes que nos hemos permitido. Es una localización alucinante, tiene mucho truco esa escena. Estuvimos ahí...

Pepón Nieto: La cinta tiene mucho de efecto óptico, de lo que es el cine, está. Muy por encima del guion, muchos trucos, sabemos lo que rodamos en las escaleras y en lo que ha quedado después.