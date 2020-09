Sique Rodríguez: "Es tan surrealista que es posible que Bartomeu haya parado la marcha de Suárez por esto"

FC Barcelona y Atlético de Madrid están agitando el mercado de fichajes en las últimas horas con un efecto dominó que podría precipitar el salto de Luis Suárez de un bando a otro. El uruguayo, defenestrado por la directiva y por Ronald Koeman desde el primer día, encontraría en la capital un asiento que se le ha cerrado en Italia, precisamente con la salida de Álvaro Morata con destino a la Juventus de Turín.

A priori, el Barça conseguiría dar salida a uno de sus descartes y el Atleti obtendría de inmediato un reemplazo para uno de sus efectivos más caros en la parcela ofensiva. Sin embargo, El Sanedrín de El Larguero advierte que las condiciones de este acuerdo no dejarían en buen lugar a la parroquia azulgrana. El avance de las negociaciones en las últimas horas podrían derivar en un replanteamiento de Josep María Bartomeu en todo este proceso.

Sique Rodríguez: La situación es tan convulsa que cualquier chispazo puede cambiar la hoja de ruta. La hoja de ruta pasa por que Luis Suárez se marche y que le den la carta de libertad. Él quiere cobrar toda la parte que le queda de contrato y el Barça pagarle una parte. Me sorprendía que el Barça pudiera darle la carta de libertad para marcharse al Atlético, pero tampoco sería la primera vez, también se fue Villa regalado. La idea es que se vaya porque tienen que rebajar salarios y creen que Suárez es un jugador tóxico.

En el Barça daban por hecho que se iba a ir a Italia, pero la situación en el Barcelona es tan surrealista que es altamente posible que Bartomeu se haya enterado por la prensa de esto y haya echado atrás la marcha de Suárez al Atlético.

Pablo Pinto: Es como un castigo de colegio, separar a un amigo de otro y que se vaya uno a la esquina. Creo que ganan los dos jugadores y pierden los dos equipos. Gana Morata, que se sale con la suya porque estaba encabezonado con salir desde la suplencia ante el Leipzig; y Suárez se sale con lo suyo en el sentido de trincar toda la pasta y se va a un equipo de relativa élite. Este verano estabas acabando de pagar el fichaje de 55 millones para que se vaya cedido por casi 10 millones de cesión.

Antonio Romero: Es un auténtico fracaso de operación del Atlético de Madrid, con el 'Cholo' Simeone al frente. Se ha encaprichado de un montón de delanteros que al final se han ido porque no han acabado de cuajar con él. El Atleti cambia a un jugador por el que acaba de pagar 60 kilos y lo cambia por un futbolista de 34 años, que me encanta, pero que ha dejado unas últimas imágenes preocupantes. Lo del Barcelona no lo entiendo, creo que es una operación nefasta. Estás reforzando a un rival directo a coste cero y pagándole parte del sueldo a un jugador que te podría valer.

Jordi Martí: Bartomeu ve en Luis Suárez una mochila de 33 millones porque su salario son 14 limpios. No solo hemos conocido que no hay traspaso, sino que el Barça seguramente tenga que hacerse cargo de una parte importante de su salario. El Barça, como el Madrid, es un outlet, pero además, cuando Luis Suárez meta un gol en el Camp Nou, el Barça va a estar pagándolo.

Miguel Martín Talavera: Luis Suárez no termina de cerrar su salida del Barcelona por mucho que le hayan prometido y lo que sí se ha producido es la salida de Morata. Le ha llamado Pirlo e incluso hasta Agnelli. Se ha llegado a la mejor solución, que era una cesión con opción de compra no obligatoria a la Juventus de Turín. En el Atlético quieren a un delantero con experiencia. Luis Suárez tiene un acuerdo cerrado con el Atlético de Madrid, otra cosa es que al final en Barcelona no terminen de facilitar la salida. Por parte de Simeone es el elegido.

