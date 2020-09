Ildefonso Hernández: "Estamos dando palos de ciego"

Escucha la entrevista completa en 'Hora 25'

Nos han acostumbrado tanto a la discrepancia que es extraño oír coincidencias entre el gobierno y el principal partido de la posición. Hoy ha ocurrido entre el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, aquí en Hoy por hoy, recomendando a todos los madrileños, salir lo mínimo. Además, hoy hemos sabido que hay 16 áreas sanitarias, que siguen sin restricciones, pero que superan el baremo de 1000 casos por cada 100mil habitantes. Este miércoles va a comparecer el viceconsejero de sanidad madrileño y no se descarta que se anuncien nuevas restricciones. Algo que, según Ildefonso Hernández, catedrático de Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández, "tiene que ir acompañado de soluciones sociales". Según este experto con el que hemos hablado en 'Hora 25', "igual que se ha disminuido el tiempo de cuarentena, si tienes que aislar a gente que tiene trabajo precario, o que vive en 40 m2, tienes que ofrecerle soluciones".

Hernández, que también es portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, asegura que "no podemos seguir hacia delante si no sabemos cuáles son las medidas más efectivas y que molesten menos. Hay que elegir y hay que hacerlo muy bien". "Estamos dando palos de ciego", resume Hernández, que es uno de los firmantes de la carta que han publicado en The Lancet un grupo de científicos en la que insisten en reclamar al Gobierno una evaluación independiente de la gestión de la pandemia. "Trataremos de convencer al gobierno [de que haga esa auditoría]. La evaluación de las políticas públicas es la clave del buen gobierno", asegura Hernández.