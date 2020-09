Salvador Illa pide a los madrileños que limiten al máximo su movilidad: "La situación es preocupante"

Los contagios por coronavirus en España continúan su tendencia ascendente. Sanidad ha notificado 31.428 casos desde el viernes. En las próximas horas se reúne el grupo de trabajo del Gobierno y la Comunidad de Madrid para hacer frente a la segunda ola de la pandemia. Y una veintena de reputados científicos españoles que el pasado mes de agosto abogaron por llevar a cabo una "evaluación independiente e imparcial" sobre la gestión de la pandemia han reclamado que esta medida se ponga en marcha con carácter urgente y que el Ejecutivo central se comprometa a aplicar sus conclusiones.

Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso han dado un paso adelante para intentar frenar la expansión del virus. La presidenta de la Comunidad aseguraba no haber los suficientes médicos para responder a la situación. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha pasado esta mañana por los micrófonos de Hoy por Hoy con Àngels Barceló.

Evolución de la pandemia en Madrid

"Madrid ha tomado medidas importantes. Sánchez y Ayuso reforzaron los grupos de coordinación con los grupos de trabajo. Es importante. En el combate siempre hemos estado juntos".

"Van a servir las medidas en Madrid. Lo importante es que se han tomado. No voy a entrar en si han llegado tarde. Tenemos que ver si hacen falta más".

"Ya tuvimos una reunión de trabajo y hoy habrá más. Hay margen en Madrid si las cosas se hacen con agilidad. La situación es preocupante y compleja".

"Lo que estamos viviendo ahora no tiene que ver con marzo. Ahora diagnosticamos más. El problema es si no se toman medidas y las estamos tomando".

"Hay presión en los hospitales y en atención primaria. Quiero destacar el esfuerzo. El foco hay que ponerlo en frenar el incremento de casos. Y en el caso de Madrid disminuir al máximo la movilidad y hacer solo las actividades imprescindibles".

¿Se precipitó la entrada del turismo?

"Es fácil adivinar el pasado. La desescalada se adaptó a cada territorio. Si se aumenta la movilidad es evidente que aumenta el contagio. Hemos ido atajando los brotes que empezaron en el sector hortifrutícula, luego en el ocio y ahora vemos que se producen en los ámbitos familiares".

"Asumo que hay cosas que sabiendo lo que sabemos ahora se podrían haber hecho distintas. Pero ahora hay que poner el foco en frenar los contagios".

¿Por qué no se ha puesto en marcha una evaluación independiente"

"No lo hemos hecho porque ahora estamos combatiendo la pandemia. Quiero que sea siempre con espírito constructivo. El Gobierno siempre ha comparecido. Hay que pensar cuándo se hace, cómo se hace y quién lo hace. Tengo ya fecha para ver a algunos de los firmantes de esta carta".

¿Por qué no se reúne el comité científico?

"No está desactivado. Yo no me reunido con ellos en los últimos meses. Ignoro si el doctor Simón ha tenido reunión. Sé que está en contacto con ellos. Hay que reactivarlo".

¿No hay médicos en Madrid?

"Hay que reforzar la parte asistencial. El año pasado sacamos un 15% más de plazas de médicos especialistas. Hay soluciones más a corto plazo como atajar las condiciones laborales y a largo plazo, ofertar más plazas".

"Si hace falta médicos hay que ir al mercado laboral. En algunas zonas las dificultades tienen que ver con las condiciones laborales".

¿Qué le parece las palabras de Torra para no viajar a Madrid?

"Que las cosas cambian. Y debemos seguir juntos y ayudarnos unos a otros. La situación es inestable. Hoy puedes estar mejor y luego cambia".

"Es importante no bajar la guardia. O salimos juntos o no salimos".

¿Cómo se puede restringir la movilidad?

"Actuando de forma quirúrgica que hemos visto que funciona".

¿Debería pedir Madrid el estado de alarma?

"Yo creo que no. Hay que ver cómo se evoluciona".

"Recomiendo a los madrileños que restrinjan al máximo su movilidad y que respeten lo que les ha pedido su comunidad autónoma".

¿ Qué pasa si Torra es inhabilitado?

"Lo aconsejable si se da la situación serían unas elecciones para que los ciuadadanos decidan. Me hubiese gustado que el calendario lo hubiese activado Torra, pero la ley tiene mecanismos para evitar el bloqueo".

"El diálogo es el único camino para superar la situación en Cataluña".

¿Hay presión de Esquerra para los Presupuestos?

"Habría que preguntarle a ellos. La única vía es el diálogo".