El gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el gobierno de Pedro Sánchez trabajan de la mano, desde ayer, para intentar frenar la desbocada pandemia. Siempre nos quedará la duda de por qué no lo hicieron antes. Las cifras de contagios en Madrid ya son inasumibles, la atención primaria ya no puede más, no hay rastreadores, es todo un auténtico desastre y en la cúpula de responsables la presidenta madrileña, que ayer no asumió ni una, ni una sola responsabilidad.

Rodeada de banderas, con una escenografía incomprensible, la presidenta madrleña provocó vergüenza ajena con algunas de sus declaraciones, "Madrid es España dentro de España"; e indignación con otras, "el COVID trae delincuencia, okupación y Menas". Todo esto ante un hierático Pedro Sánchez que se tragó el sapo de escuchar toda esta ristra de sandeces por facilitar un acuerdo que necesitamos que funcione.

A partir de ahora cualquier decisión que se tome en Madrid, y se van a tomar y van a ser muy duras con toda probabilidad, llevará el aval del gobierno central. La presidenta madrileña, después de haber practicado la política frentista, la deslealtad institucional, la gestión más irresponsable de la epidemia, se agarra ahora de la mano de Pedro Sánchez para lo que va a venir. Después de haber rechazado la gestión del Gobierno durante el estado de alarma, ahora necesita de este Gobierno para intentar poner algún parche al enorme agujero que ella y su gobierno han provocado.

Demos por bueno el acuerdo de ayer, intentando olvidarnos de todo el postureo político del que el viernes hablaba aquí Rafael Bengoa. Aunque para buscar soluciones es necesário reconocer los errores, puede que sea un ejercicio complicado para unos políticos poco habituados a la autocrítica. Ayuso y Sánchez se han marcado un objetivo común, doblegar la curva. ¿Les suena? Esperemos que de los grupos de trabajo y del comité de coordinación salga la fórmula, y que no se pierdan en el postureo y las reuniones y encuentren el camino entre tanta bandera.