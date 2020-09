Menos banderas y más médicos

Siempre que se sella un acuerdo de paz, es inevitable preguntarse por qué no se hizo antes. El tiempo perdido pesa como una losa y con él las posibles consecuencias del retraso y lo que pudo haberse evitado. El acuerdo suscrito este lunes por Sánchez y Ayuso, que celebramos, naturalmente, pone al descubierto la magnitud de la descoordinación con la que se ha estado gestionando este drama.

Cada punto del acuerdo de ayer destapa una carencia grave y nos permite comprobar cuánto hubiera debido hacerse hace mucho y no se hizo, porque si la estructura que ahora se crea era imprescindible para evitar contagios y fallecimientos, ¿en qué babia han estado viviendo quienes nos gobiernan? Ayuso explicó muy bien la hiperpolitización de su mirada, llenando de banderas -al estilo Trump- su punto de encuentro con Sánchez. Una fantasmada tan elocuente como ridícula, y añadiendo luego, en la rueda de prensa conjunta, unos cuantos reproches, pellizcos de monja, para que quedara claro que ella es inocente y que la responsabilidad de todo es del presidente. A su gobierno, dijo, "le faltan competencias". No añadió que, a cambio, le sobran incompetencias.

Bienvenidos sean la tregua y los comités derivados de la misma, pero su primera tarea ha de ser limpiar sus ojos de parcialidad y sentar en su mesa a los profesionales sanitarios. Urge un acuerdo con ellos. El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España hizo este lunes publicó un comunicado alarmante. La Atención Primaria está desbordada, al borde de la defunción. Hay que descargarla de las tareas de diagnóstico, control y seguimiento epidemiológico. Los profesionales sanitarios no pueden más. Están agotados. Si no se cuenta con ellos, los acuerdos de Sánchez y Ayuso no llegarán muy lejos, por muchas banderas con que lo rodeamos.