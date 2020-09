Pucho, un cinéfilo de jurado en San Sebastián: "Llevo vida de friki total"

Al final te vas a hacer experto en festivales de cine...

La verdad es que sí, llevo ya buena carrera de festivales de cine. Además, han sido muy seguidos, el año pasado Gijón y este año Donosti. Encantado, la verdad. Cuando me escribió Rebordinos fue como que no me lo podía creer, porque llevo ya diez años viniendo al festi y esto era una celebración de década muy guay.

En esos diez años, venías además casi de incógnito

Llevo vida de friki total. Era de los de hacerme la parrilla en casa y conectarme el domingo para conseguir las entradas. De hecho, a veces, me ha pillado en aeropuertos y me ha tocado ponerme en un rincón a sacar las entradas para no quedarme sin ellas.

¿Alguna vez te ha coincidido concierto con San Sebastián? ¿Qué has hecho? ¿Has reprogramado?

A ver, como todo está tan reprogramado, normalmente, nos movemos en el fin de semana. Los años que he tenido concierto durante el festival, siempre he venido los días entre semana, me cojo un tren desde donde esté y vengo hasta el siguiente concierto. Siempre, cinco días mínimo vengo. De hecho, este es el primer año que estoy todo el festival completo.

¿Has notado cambios en esos diez años? ¿Cómo vives este festival de la era COVID?

No es que haya visto una evolución muy grande, supongo que en estos festivales tan grandes, los cambios son más orgánicos y menos bruscos. Este año se nota todo el cambio por todos lados. Se nota también porque se ve en las ciudades. Están todas a medio gas, cosas que no se sabe si están cerradas o no. El festival tiene también ese ambiente. Se nota mucho en el bullicio de la calle. Se nota en las salas, pero eso es obvio; pero sí la ciudad y la noche están a medio gas.

Todo en medio de esta reclamación de la Cutura Segura, que afecta al cine, pero también a tu profesión, la música, ¿cómo está el sector?

Toda la parte del sector que más se ha ignorado es encima la parte del sector que más cuida ahora mismo para que se cumplan los protocolos. Técnicos y producción son los que están todo el día sorteando leyes y regulaciones para que se cumplan todas las normas. La convocatoria del jueves fue una demostración de eso. Vamos a hacer una protesta y va a ser una protesta impecable. Nosotros somos casi robots, todo nos lo dan hecho. Es una demostración de que la cultura es segura y basta ya de cancelar eventos a última hora por una paranoia. No voy a negar la evidencia, ni mucho menos, pero sí creo que hay cierto miedo y psicosis. La pandemia existe, muere gente, pero hay que tratar las cosas con más tranquilidad.

Como artista, ¿cómo llevas tener que juzgar las películas de otros artistas?

Sigo haciendo lo mismo que cuando voy de público. Tomo notas, pero por la noche, pero no en la proyección. Al final del día hago un repaso de lo que he visto y me apunto algunas notas. Durante la sesión, yo creo que al final es como cualquier obra, primero tiene que llegar y que impactarte y luego ya iremos viendo para seguir desarrollando en la crítica. Pero primero me tiene que emocionar.

¿De dónde nace tu pasión cinéfila?

Es desde pequeño. Mis padres me llevaban mucho al cine y haciendo memoria, sí que yo he tenido siempre un impulso, una curiosidad por el cine. Siempre me he ido un poco a mi bola al cine y desde muy pequeño. Pasábamos las Navidades en el Barrio del Pilar y enfrente íbamos a La Vaguada, a los multicines. Me acuerdo de coger a mis primos y ver la peli comercial de las Navidades. Luego en el Cine de Tres Cantos, que hubo cine al principio, y siempre que me aburría, decía, me voy a ver la peli que haya en el cine. Luego ya empecé a ver pelis más independientes y a veces si mis amigos no querían venir, cogía el autobús y me iba a Madrid a verlas a los Renoir de Cuatro Caminos, que ya no existen tampoco. Ha sido siempre como una cuestión muy mía, un impulso de conocer y curiosear.

¿Qué has curioseado en San Sebastián? No podemos preguntarte por las películas que tienes que juzgar, aunque ahí está Cavestany con Efecto Óptico

Bueno, soy fan de Cavestany. Cuando ví Gente en sitios le pedí que hiciera un videoclip de Vetusta Morla, que además esa película hablaba de lo que nosotros decíamos en el disco que estábamos haciendo. De hecho, mi cinefilia hizo que cuando en la banda ya teníamos medios, pues me pusiera a buscar directores de cine para los videoclips y apostar por hacer algo cinematográfico.

¿Qué has visto fuera de tu sección?

Un poco de todo. Me gusta ver un poco de todas las secciones. He visto la de Vinterberg, Druk, he visto el documental de The Pogues de Julian Temple. He visto Verano del 85, de Ozon... Un poco de todo.

Has hecho los deberes...

Sí, alucinaron un poco cuando pedí entradas y tuve que decir, tranquilos, que es mi ritmo de ver pelis.

¿Qué tipo de cine te gusta o te impacta más? ¿Qué cine te gusta?

Bueno, el impacto viene de muchos sitios. Me puede volar la cabeza la última de Godard, El libro de imágenes me dejó loco. Y este año me ha gustado mucho Bacurau, una rareza tremenda, un artefacto de imágenes y hay algo ahí que me gusta mucho. Vienen de muchos sitios. A pesar de que me gusta el cine independiente y experimental, también me gusta el cine que no pierde el carácter popular y de entretenimiento.