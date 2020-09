¿Usun Yoon quería ser presidenta del Gobierno?

Todos la conocimos porque hacía reír y enfadar a los políticos que salían y entraban al Congreso de los Diputados. Usun Yoon era la reportera de moda de El Intermedio y con su acento coreano y su gracia no buscada, conquistó a los telespectadores españoles. Lo que muchos no conocerán es que nació en una familia de férrea disciplina, se dedicó a estudiar para ser diplomática y cuando estaba en medio de su carrera, entre Corea y Canadá, se cogió un tiempo de vacaciones en Barcelona y nunca volvió.

Allí, a esta GataParda que elige llamarse 'Pájaro' entrando a El Faro de Mara Torres, un cura le enseñó a hablar español, algo que casi nadie sabe. Ella quería ser actriz pero no pudo resistirse a las tres proposiciones insistentes que le hizo el exitoso programa de Wyoming. "Para mí fue como un experimento, para ver cómo era ser reportera, y Wyoming era muy amable, todo el equipo era maravilloso", ha explicado.

De su niñez y juventud no tiene un recuerdo muy bueno, duda al hablar de esa época de su vida y duda también al identificarla como algo positivo por eso, confiesa, cree que ahora está viviendo la vida de la forma infantil que nunca pudo disfrutar a la edad conveniente. "Recuerdo que mi casa daba a un bosque y yo escuchaba a los niños jugar al sol mientras mis padres me obligaban a estudiar, eso me hizo relacionar por siempre el sol como algo negativo. Ahora si hace sol soy infeliz", ha explicado.

De su carrera como diplomática guarda el recuerdo de un mundo competitivo y machista en el que le costó mucho buscar su lugar. "Me ponían a servir cafés, aquello fue muy duro para mí", ha confesado Yoon. Sobre sus perspectivas de futuro en aquel momento no duda en destacar que estudiaba para ser presidenta del Gobierno. Con la disciplina que siguió de niña, tenía todo de su parte.

Ahora no estudia, bueno, sí, sí estudia, pero sin la misma motivación. La lectura y el estudio tiene siempre lugar en su vida, es lo que la refugia del mundo, pero ya no busca nada concreto con ello, solo llenar su alma a la que, además, dedica una reflexión muy profunda al final de la conversación en la que el destino es protagonista.