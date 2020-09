Jesús Calleja: "Tengo un miedo a la muerte que me muero"

El explorador por excelencia de este país, Jesús Calleja, visita esta madrugada El Faro como Gatopardo y aparece por primera vez públicamente tras haber saltado en los últimos días la noticia de la grabación de su programa con un invitado muy particular: Fernando Simón, la persona más solicitada en España de los últimos meses. Lo que sale de esa conversación en medio de la aventura ya tiene fecha de estreno y se emitirá el próximo viernes 2 de octubre en Telecinco. Calleja no evita la preguntas, como confiesa que tampoco ha hecho el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, y se sincera en la madrugada de la Cadena SER.

Una conversación que comienza con el seudónimo de 'León', "por cómo soy y de dónde soy", y en la que evoca la primera vez que tuvo delante la inmensidad del mar en la playa de Cudillero. En seguida, confiesa, "me fijé en el horizonte y quise explorarlo". La montaña y el mar se parecen mucho, dice Calleja.

Antes de las montañas y de 'Planeta Calleja', Calleja era peluquero, se puso a trabajar porque "necesitaba urgentemente ver el mundo, salir". Allí aprendió a escuchar, que ahora le sirve tanto para sus entrevistas. "Creo que la vulnerabilidad te une al peluquero, Sálvame nació en una peluquería, se confiesa todo", ha rememorado.

Nos ha dejado muchas frases de su carácter optimista durante esta conversación. "Quejarse es siempre perder el tiempo", dice Calleja. En el camino que ha emprendido en su vida, dando vueltas por el mundo y poniendo al límite su cuerpo y su mente, su filosofía de vida ha sido siempre esa: hacer lo que nos gusta de verdad. "Nos enseñan a ser efectivos, a producir constantemente, pero no nos enseñan lo importante de ser felices. "La exploración es una válvula de escape que te permite soñar aquello que querías hacer y que nunca te dejaron", señala Calleja.

A pesar de que la mayoría del público pueda pensar, precisamente porque la aventura ha sido una de las protagonistas de su vida, Calleja insiste en que el equilibrio y la mesura han sido fundamentales siempre. También cuando decidió escalar el Everest. "Acaba de morir mi hermano y fui a jugarme la vida al Everest, para mí tenía un significado muy particular y mis padres nunca me hicieron un reproche, me preguntaron un porqué. Su apoyo fue siempre absoluto", relata. "Llamé a mi padre, aún me emociono cuando lo recuerdo, no podía ni hablar, nunca he vivido un momento igual", recuerda Calleja ese momento en el que llegó a la cima y llamó a sus padres para contárselo.

Ha habido tiempo también en esta entrevista para recordar los momentos más duros del confinamiento dentro de esta pandemia. "Me hice pequeño en el sofá como una pelotita y no entendía nada, no entendía qué me estaba pasando, te das cuenta de que todo lo que parecía importante dejó de serlo porque nos habían quitado la libertad", ha recordado Calleja.

Nos ha hablado también de la importancia que tiene para él el silencio, para regenerarse. "Yo nunca me canso físicamente, pero me canso del bullicio, en ese momento me escapo a 'mi regenerador' que es la naturaleza y me quedo nuevo. Esta semana he ido dos veces", dice entre risas, un Calleja especialmente cercano.

Pero a pesar de su discurso, siempre conciliador, soñador y vividor Calleja confiesa a Mara Torres su mayor miedo: la muerte. "El abismo, que se ve de cerca en la aventura, y el riesgo, yo lo veo siempre desde dos pasos atrás. A mí la muerte me da un miedo que me muero".

Uno de los episodios más importantes de su vida fueron sus años en Nepal. De ese país se quedó el estilo de vida, tiene muchos amigos budistas que le han enseñado a afrontar la vida de forma distinta y su hijo Ganesh. "Estaba cansado de ver desgracias a mi alrededor y pasar, olvidar pronto, algo que haces cuando viajas mucho por el mundo. Cuando vi a Ganesh y el problema que tenía me lo traje a casa, sin decir nada a mis padres, y luego me di cuenta de que tenía que ser padre", ha explicado.

Ahora toca esperar a la emisión de la entrevista con Fernando Simón, que tanta expectativa está generando y en la que Calleja asegura que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad le ha dado fechas concretas y plazos de la pandemia.