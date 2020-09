Jesús Navas: "Poder disfrutar de una final con el Sevilla es muy especial"

Este jueves el Sevilla se medirá al Bayern de Munich en la Supercopa de Europa. El ganador de la Europa League y el dominante en la Champions de la última edición se verán las caras en Hungría.

En la previa, el capitán del Sevilla, Jesús Navas, ha pasado por El Larguero. "Poder disfrutar de una final con el Sevilla es muy especial. Tenemos muchas ganas", ha asegurado el andaluz.

"Lo más importante es estar muy concentrados, saber leer bien el partido", ha dicho Navas, que elogia a Lopetegui: "Nos transmite mucho. Lo vive con mucha intensidad y saca lo mejor de nosotros. El Sevilla lo da todo y a cada segundo".

"¿Qué palpo en estas primeras semanas de temporada? La confianza que hay en el grupo, tenemos mucha confianza", ha afirmado sin dudar.

Cuestionado por si se plantea hasta cuándo va a jugar al fútbol, ha respondido: "No, la verdad es que no, me encuentro muy bien, disfrutando y tanto en el Sevilla como con la Selección. Para mí es lo máximo poder estar con la Selección y disfrutar como disfruto. Me encuentro muy bien, con muchas ganas y con ilusión, que creo que es lo más importante, la ilusión y lo que disfruto jugando al fútbol, que es lo máximo".

Por último, sobre el coronavirus, ha admitido: "No es fácil, están los niños, tu mujer… Son momentos difíciles para todos y tenemos que adaptarnos lo mejor posible".

Navas solo tiene un tatuaje, la Copa del Mundo conseguida con España en 2010, pero son muchos más los trofeos que atesora. Este jueves comandará a su Sevilla en la lucha por una nueva Supercopa de Europa.

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Consulta el calendario y los resultados de la Liga Santander. Y el calendario y los resultados de la Liga SmartBank. Además, todo sobre la Fórmula 1 y el Mundial de Motociclismo.