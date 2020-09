Ximo Puig, en 'Hora 25': "España no es un problema, pero qué España sí lo es"

El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ha pasado por el programa 'Hora 25', con Pepa Bueno, donde ha defendido la necesidad de realizar una reforma estructural para hacer frente a la concentración de población, territorial y mediática de Madrid. "España no es un problema, pero qué España si lo es", ha asegurado Ximo Puig, que ha afeado que Ayuso quiera acentuar ese trato diferencial de su Comunidad respecto al resto. "Ese trato le permite perdonar millones de euros a las rentas más altas, lo que le convierte en una atracción para ellas porque se perdonan patrimonio. Es una atracción empresarial, porque allí se deciden las cosas (...) El estado autonómico necesita una redistribución del poder y de la riqueza en el ámbito territorial", ha sostenido Puig.

Respecto a la negociación presupuestaria, Puig ha abogado por una negociación amplia para conseguir aprobar unas cuentas con una "amplia base". "Claro que me parece bien hablar con Ciudadanos, como me parece bien que se negocie con ERC. Creo que el diálogo es la única vía para avanzar y afianzar en esta situación", ha respondido cuestionado por qué socios buscaría él para afrontar la negociación.

Todas las respuesta de la entrevista de Ximo Puig en 'Hora 25':

"Nunca parece que sea el momento de cuestiones estructurales. Nosotros no decimos nada en especial ahora, lo hacemos desde hace tiempo. Se están generando desigualdades territoriales incluso dentro de la propia Comunidad de Madrid. No se trata de confrontar, pero hay que poner encima de la mesa que hay un procés del que hablamos mucho y hay otro procés, del que se habla menos, que es que hay una concentración de poder y mediática que es un problema. España no es un problema, pero qué España si lo es".

"Ayuso quiere acentuar ese trato diferencial, que le permite perdonar millones de euros a las rentas más altas. En estos momentos Madrid es una atracción de rentas altas porque se perdonan patrimonios; empresarial, porque allí se deciden las cosas... (...) Nosotros aspiramos a un país federal. El estado autonómico necesita una redistribución del poder y de la riqueza en un ámbito territorial".

"Las Castillas, en este momento, están en una situación demográfica complicada. Cada vez más hay falta de convergencia de rentas y eso necesita una lectura diferente a la que estamos haciendo hasta ahora".

"Se que nunca es tiempo para las grandes reformas en España. Necesitamos una fiscal, una territorial potente, ver cómo enfocamos las grandes cuestiones pendientes... Yo he planteado esto en mi comunidad como una situación a superar. No tenemos duda de nuestra relación con España, pero si queremos que cambien algunas relaciones que son injustas".

"Yo soy partidario de que haya presupuestos, en cualquier caso. Esta situación es inasumible. Necesitamos presupuestos, renovar el poder judicial y el resto de las instituciones. En este momento la política tiene que generar confianza y vigorizar las instituciones. Los presupuestos son fundamentales y deberían ser aprobados, en estas circunstancias, por una amplia base. Se trata de salir de un agujero económico y social que vamos a tener que recorrer todos durante mucho tiempo".

"Claro que me parece bien hablar con Ciudadanos, como me parece bien que se negocie con ERC. Creo que el diálogo es la única vía para avanzar y afianzar en esta situación".

"En los últimos siete días somos la comunidad con menos incidencia, pero en cualquier momento puede cambiar, no se puede hacer un ranking. Hoy hemos tenido un mal dato en cuanto a fallecimientos desgraciadamente. El resto de los parámetros son positivos. En cualquier caso, la situación es difícil. No sabemos qué va a pasar mañana. La prudencia extrema es la única vía".