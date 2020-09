Las hospitalizaciones por COVID aumentan un 100% en el último mes

Ahora mismo hay 10.629 enfermos de COVID-19 ingresados; esto supone que el 10% de las camas de los hospitales españoles estan ocupadas por pacientes de coronavirus. En los días más duros de la primera oleada, llegó a haber ingresadas más de 50.000 personas. Estamos lejos de esas cifras, pero hay que tener en cuenta que el número de hospitalizados se ha doblado en un mes. El 24 de agosto eran 5.484. También se ha multiplicado por dos la ocupacion de las UCI que está ahora en el 17% con 1.348 pacientes.

Los ingresos hospitalarios por COVID se han disparado de forma espectácular desde el final del estado de alarma. Aquel día, el 21 de junio, había 99 ingresos a la semana, hoy 2.357 en los últimos 7 días. Es un incremento del 2.880%.

Los expertos insisten en que la situación no es comparable al menos de momento a la vivida en marzo y abril salvo en Madrid en donde el temor a un colapso empieza a ser real. Ahora mismo, más del 25% de las camas de los hospitales y el 36% de las UCI de la capital están ocupadas por pacientes COVID. Madrid tiene hoy 3.800 enfermos ingresados; más del doble que hace solo un mes y casi 400 graves en cuidados intensivos. Y hay hospitales como el Infanta Leonor de Vallecas que ya tiene colapsada la UCI y ha tenido que hacer derivaciones.

La presión en las UCI empieza a dar vértigo. En La Rioja, las UCI están al 60%. En Aragon, al 32% y uno de cada cuatro pacientes en Cuidados Intensivos de Baleares, Castilla La Mancha, Castilla y León y Pais Vasco son COVID. Hay ocho comunidades por encima de la media que es del 17%.

Además de Madrid, preocupa la situación asistencial en Castilla La Mancha, Castilla y León, Baleares, País Vasco y La Rioja. Todos por encima de la media de ingresos. Aragón tiene también un 12% de ocupación de sus camas de hospital pero es la única comunidad que tiene hoy menos enfermos COVID ingresados que hace un mes. La evolución en Cataluña es también bastante positiva ya que apenas ha aumentado del 4 al 5% de ocupación COVID en sus hospitales.

"El virus es un tren de mercancías en marcha difícil de parar"

José Ángel Satué es médico internista del Hospital de Fuenlabrada. Reconoce en Hoy por Hoy que su hospital está funcionando “a pleno rendimiento” pero, de momento, están “aguantando el tipo”, no como ocurre en otros hospitales como el de Vallecas donde “están desbordados”. Han visto cómo se han ido duplicando los ingresos por COVID semanalmente sin poder hacer nada por evitarlo: “En marzo fue un tsunami que nos pasó por encima. Ahora es un tren de mercancías que viene lento pero, una vez que se pone en marcha, es difícil pararlo”.

Ante este aumento de casos, Satué pide que se tomen medidas “más drásticas y más generales” porque considera que “no tiene sentido que te puedas tomar una caña en un lado de la acera y en otro no”. Cree que “es malo que se cierren negocios pero es peor que no se puedan atender pacientes en condiciones” y recomienda mirar al pasado para aprender de entonces: “En la primera parte de la pandemia se hizo lo que se pudo y no llegamos a todo. Ahora hay que mirar la futuro, no podemos permitirnos que ocurra un colapso así”