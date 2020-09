Aitor Gabilondo: "No hay que olvidar que 'Patria' es ficción"

Mucho se habla de la ficción española, de su nivel, de si está a la altura. Cada vez son más los actores que arriesgan y dicen si a proyectos que les llegan de fuera, y triunfan. Pues ahora llega una serie que va a triunfar aquí y fuera. Por fin llega la esperadísima serie española, que a partir del próximo domingo va a estar disponible en 62 países : "Patria" , la serie creada por Aitor Gabilondo para HBO y basada en la novela homónima de Fernando Aramburu. Aitor compró los derechos en cuanto supo que existía el libro pero cuando fue con la historia a la productora tuvo que aclarar algunas cosas. "Había que vender la historia y ellos lo entendían como una serie pasional y latina. Enseguida les tuve que aclarar que Euskadi no es Sicilia" , nos dice Aitor Gabilondo

La serie, como el libro, descansa en dos mujeres: Miren y Bittori. La primera, madre de un etarra encarcelado que ama a su hijo por encima de todas las cosas y la segunda la viuda de un empresario vasco asesinado en la puerta de casa. Miren y Bittori, o lo que es lo mismo, Ane Gabarain y Elena Irureta. Dos amigas inseparables a las que enfrenta el terrorismo. Las dos matriarcas de dos familias vascas que pasan de ser amigas inseparables a ser dos desconocidas. "Cuando vi la serie no paraba de dejar de llorar. Estaba acongojada. Cuando vas grabando no te das cuenta pero al verla editada y completa me tocó muchísimo", confiesa Elena. Hay quien dice que la serie respira cariño áspero tan propio de las madres vascas. "Supongo que hay un poco de todo. Interpretamos seguro pero también lo tenemos impregnado", nos dice Ane. Y sobre su personaje Miren dice. "Una de mis preocupaciones era componer un personaje vacío. Y hemos trabajado todos para hacer una Miren creíble, de verdad. Que pudiéramos entender porque actuaba como lo hace" .

Todos los actores de la serie son vascos y la razón es, como nos dice Aitor Gabilondo, porque " además de ser ficción la serie recuerda a hechos reales que todos los hemos vivido desde su sitio, sus vivencias. Y pensaba que estos actores venían con esa carga y los matices los iban a saber dar. Y eso ha jugado a favor de la historia. Además que todos eran amigos" . La serie se estrena el próximo domingo en HBO y va a estar disponible en 62 países ( de Estados Unidos a Latinoamérica y Europa ) y según su creador "aunque se pierdan los matices la serie creo que se va a entender fuera".