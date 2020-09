"Carlos Boyero, ¿cuánto tiempo hace que no te marchabas del cine sin que terminara la película?"

Hacía tiempo que Carlos Boyero no se largaba de una sala de cine a mitad cinta. Pero, al parecer, un plano fijo de 12 minutos de una mujer tumbada en la hierba lo ha conseguido. Esta tarde, el colaborador resumió su experiencia, hasta el momento, en el Festival Internacional de cine de San Sebastián.

La controvertida cinta georgiana

“Beginning”, de la directora Dea Kulumbegashvili, pudo con Boyero. La cinta venía con doble polémica: por un lado, la duración de los planos fijos, razón por la que el crítico abandonó la proyección; y, por el otro, la escena de una violación.

La parte en cuestión que lo enfureció mostraba el rostro a una mujer que “no se reía ni lloraba. Solo de su cara. A los 5 minutos me puse nervioso, a los 8 no podía aguantar más. A los 10 me largué y todavía seguía el plano”, describió nuestro colaborador.

El crítico consideró durante su intervención que este tipo de películas “están bien para este tipo de festivales, pero su carrera comercial termina ahí. Este cine tan vanguardista tiene defensores, así que cada uno se divierta. Yo no estoy para esos rollos”.

La directora tardó cinco años en rodarla, debido a la complejidad del que presentaba su personaje principal: Yana, la esposa del líder de la comunidad de Testigos de Jehová de un pueblo de provincias de la Georgia profunda.

“El Festival Rifkin”, la nueva película de Woody Allen

Woody Allen abrió el Festival desde Nueva York con su última película, "El Festival de Rifkin", una comedia rodada en San Sebastián que se estrena en la gran pantalla el próximo viernes, 2 de octubre.

El filme trata sobre un matrimonio, interpretado por Wallace Shawn y Gina Gershon, que viaja al Festival de cine de San Sebastián y terminan enamorándose de otras personas. Ella tiene un romance con un importante director de cine francés y él se enloquece de una vasca.

Pese a que Boyero admira al director estadounidense, tuvo la sensación de que la cinta “la había dirigido un admirador de Woody”, en vez del propio comediante. “No tiene gracia ni inspiración, incluso tiene alguna secuencia que me produce bochorno”, reconoció.

Los dos documentales musicales: "El gran Fellove" y "Crock of Gold"

Por otro lado, el colaborador tuvo una de cal y otra de arena con los documentales musicales dirigidos por Matt Dillon y Johnny Depp.

“El Gran Fellove”, de Dillon, es un homenaje al compositor y cantante cubano fallecido en 2013. Al crítico, que no sabía nada de este compositor, “no le inspiró mucha admiración después de conocerle en el largometraje.

“Al parecer inspiró a grandes músicos, pero tampoco me enamora”, concluyó.

Sin embargo, “Crock of Gold” le ha encantado. La nueva producción de Depp celebra la vida del cantante y compositor del grupo de punk irlandés The Pogue, Shane MacGowan.

“Me gusta muchísimo. Es emotiva y vibrante. No me importaría que hubiera durado mucho más”, aseguró el colaborador.