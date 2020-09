Sílvia Abril nos descubre una alternativa no machista al famoso término 'MILF'

El Grupo es un programa presentado por Sílvia Abril y Toni Acosta y realizado por y para mujeres. Temas como el feminismo o la maternidad están muy presentes en sus contenidos y en el programa de esta semana lo han vuelto a demostrar, descubriéndonos un término sustitutivo del famoso y sexista MILF.

MILF es el acrónimo de 'Mother I'd like to fuck', que vendría ser a una traducción de una expresión vulgar como 'madre con la que me acostaría', un término que sexualiza y cosifica a las mujeres en su etapa de madurez.

Sílvia Abril en un momento del programa nos propone otro término como es el de WHIP, otro acrónimo pero con un significado bien distinto 'Women who are intelligent and in their prime', lo que traducido vendría a ser 'mujeres que son inteligentes y que están en su mejor momento'.

Sin duda, un término mucho más adecuado y que no tiene en cuenta el físico en una sociedad tan hipersexualizada como la nuestra.