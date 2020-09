Jordi Cruyff: "Luis Suárez siempre ha tenido ese instinto en el área y eso no se pierde con la edad"

Este miércoles a última hora el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid hicieron oficial el traspaso de Luis Suárez al conjunto rojiblanco. Jordi Cruyff, comentarista de 'El Larguero', ofreció su punto de vista de la operación.

"Me ha sorprendido, aunque en el fondo no... pero claro, yo me imagino que el Barça hubiera preferido que se fuese a Italia. Que te pueda meter dos goles en contra es algo que no quieres vivir. El Atlético ha hecho un muy buen fichaje. Suárez súper motivado... creo que es un equipo en el que puede hacer muchos goles. El Barça ya dijo que querían hacer esta renovación y es lo que están llevando a cabo por tema edad y motivos económicos", comentó.

Jordi tiene muy claro que el fichaje es un éxito para el equipo madrileño. "Creo que es un gran fichaje para el Atlético de Madrid. Quizás este año se hablaba de que faltaban goles en el Atleti y Suárez es un goleador nato. Nunca ha dependido de su velocidad, de tener un gran salto, siempre ha tenido ese instinto en el área y eso no se pierde con la edad".

Además, también opinió sobre la situación de una de las perlas de la cantera azulgrana. "Riqui Puig es un jugador para el que mucha gente pedía más presencia el año pasado. Ha llegado un entrenador nuevo, que conoce la cultura del Barcelona y la ilusión de la afición por la cantera, pero habrá pensado en esta decisión por el beneficio del jugador. Si tienes talento, juventud, desparpajo e incluso hasta suerte, para que pueda entrar, si lo hace bien se quedará, Koeman es de los que si te lo mereces vas a jugar".

