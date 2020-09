Así llegó Jovic al Real Madrid: el importante papel del Barcelona en su fichaje

El Sanedrín de El Larguero ha analizado la actualidad futbolística que copa el fichaje de Luis Suárez por el Atlético de Madrid y la rampa de salida de los grandes clubes, como el Real Madrid. Un nombre se ha analizado por encima de los demás, el del delantero serbio Luka Jovic.

Mientras que Javier Herráez ha explicado lo cerca que siguió el Barcelona a Jovic el verano que el delantero acabó recalando en el Real Madrid, Sique Rodríguez ha asegurado que fue descartado por tres razones. "El Barcelona descartó a Jovic porque no encajaba por la manera de jugar, porque no creían que tuviera nivel y porque no les gustaba su carácter", ha explicado.

Para Herráez el Real Madrid tiene que defender a Jovic porque no tiene muchas más opciones. "Jovic ha costado 60 millones de euros, el Real Madrid tiene que defenderlo. No tiene ofertas encima de la mesa", ha informado.

En la opinión de Jesús Gallego, "el Madrid se encuentra con un problema, no es fácil buscar un destino a Jovic porque tiene un sueldazo".

En otro orden de cosas, Antón Meana ha asegurado que "hay decisiones tomadas por Zidane que generan comentarios dentro del club. Ha sido un verano muy movido con decisiones que han generado bastante 'run, run' en los despachos del Bernabéu".

Julio Pulido, por su parte, ha opinado: "El problema puede venir cuando vengan mal dadas. Ahí pasará de chascarrillo telefónico a mayor problema con Zidane. Mientras los resultados le avalen…".

La salida de Luis Suárez

Sobre la llegada de Luis Suárez al Atlético de Madrid y su salida del Barcelona, Julio Pulido ha apuntado: “Creo que hoy Messi está mucho más triste”.

Tras ello, Sique Rodríguez ha informado de que "Messi quería a Agüero y el Barça no lo pudo traer porque no le vendía el City y en su lugar trajeron a Luis Suárez. Si a Messi le traes a Mbappé, Messi no te pedirá el año que viene traer a Neymar".

Por último, Manu Carreño ha sentenciado: "Messi lo que quiere es ganar y que le hagan un buen equipo".

