Las consecuencias económicas del golpe provocado por la suspensión de los viajes del IMSERSO

La suspensión de los viajes del IMSERSO durante la temporada 2020-21 va a tener un primer impacto directo: los 950.000 pensionistas que se pueden inscribirse en ellos se van a quedar en tierra. Pero las repercusiones económicas de esa decisión van mucho más allá del colectivo de pensionistas. El primer impacto se notará en un sector turístico que suele salvar la temporada baja con el turismo del IMSERSO.

Sólo la temporada pasada las 900.000 plazas asignadas estaban vinculadas a 320 hoteles de costa y de turismo rural que ahora tendrán que cerrar buena parte de su actividad. Fruto de ello, CEHAT ––la patronal hotelera–– perder 250 millones de euros en ingresos directos.

Sin clientes y sin abrir los hoteles, el segundo impacto directo es sobre el empleo: 12.000 puestos de trabajo están vinculados a esos hoteles que solían seguir operando. Esos 12.000 puestos de trabajo también se pierden.

Pero las pérdidas públicas no acaban ahí. También el dinero público se va a resentir porque aunque los viajes no se realicen, el IMSERSO sí gastará ese dinero en otros programas. Eso significa que no se recuperarán un presupuesto que este año no estaba todavía cerrado pero que iba a superar los 78 millones de euros. En la temporada anterior fue de 73,4 millones de euros y en la de 2017-2018 fue de 69,4 millones de euros más.

Las cifras de los viajes del IMSERSO / CADENA SER

Junto a todo eso, hay un impacto indirecto mucho mayor: el turismo genera otros ingresos a otras ramas de actividad que también quedarán afectadas. Las pérdidas económicas del impacto que genera ese turismo ascienden a 600 millones de euros, según las cifras de CEHAT, la Confederación de Empresarios de Hostelería y Alojamientos Turísticos.

Y el golpe al empleo indirecto es todavía más brutal: a los 12.000 puestos de trabajo perdidos de forma directa hay que sumar otros 68.000 indirectos más, vinculados al sector servicios y consumo de la tercera edad. En total, 80.000 puestos de trabajo quedan dañados.

La factura del IMSERSO / CADENA SER

La peor factura pública puede ser la que lleve de números negros a números rojos al Estado que, en lugar de ingresar por esos viajes, va a tener que pagar por múltiples conceptos. Las últimas estimaciones del Ejecutivo establecían que por cada 100 euros invertidos por el Estado en los viajes del IMSERSO, las arcas públicas recuperaban 91,5 como consecuencia de:

El aumento en la recaudación por IVA y otras tasas o impuestos vinculados al consumo, que ahora se dejarán de ingresar.

Por el cobro de IRPF a los trabajadores que habían estado en activo y que ahora no sólo no pagarán sino que tendrán que cobrar paro de las arcas del Estado.

Y por otras tasas que también se dejarán de ingresar.

Así que los 68 millones y medio que debían regresar al Estado en concepto de esos impuestos quedan también anotados como pérdidas. Conclusión: pérdidas privadas, pérdidas públicas y otros hasta 80.000 trabajadores al borde del paro. Esta es la radiografía del golpe provocado por la suspensión de viajes del IMSERSO.