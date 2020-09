ETA: 'Patria' y otras películas sobre la banda terrorista

Este próximo domingo se estrena Patria en HBO, uno de los estrenos más esperados después de que se aplazase por la pandemia y que causó polémica con uno de los carteles promocionales. "El cartel no me gusta. No soy el típico tiquisimiquis, pero el cartel partía a la mitad algo que no está partido por la mitad ni en la novela ni en la serie", cuenta Javier Ocaña, crítico de cine de Hoy por Hoy quien confiesa que le ha "gustado la serie".

"Lo único que no me entusiasma es la prosa cinematográfica. Me parece convencional, como el libro", añade Ocaña, quien asegura que en ese sentido le "decepciona".

"Es una serie que va a llegar a mucha gente. Es lo más importante. Va a llegar a gente que a lo mejor no se ha preocupado mucho y a las nuevas generaciones. Eso es esencial", continúa el crítico.

En otro orden de cosas, Ocaña ha recomendado otras series y películas relacionadas con la historia de la banda terrorista ETA como El proceso de Burgos, La fuga de Segovia o La muerte de Mikel. ´

Además, también añade en esta lista Operación Ogro, sobre el asesinato de Carrero Blanco. Una película de 1979, que ha dejado en el imaginario colectivo algunas de sus escenas.

Por otro lado, también está Yoyes, una película basada en hechos reales sobre el asesinato de la dirigente de la organización María Dolores Catarain que además aborda "el machismo dentro de la banda".

Por último, Ocaña tiene muchas más películas sobre este tema que las que no, por ello, recomienda no perderse El Pico y El Pico 2, El negociador, La pelota vasca y Sombras en una batalla.