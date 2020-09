Roberto Leal: "Si te quitas el acento, dejas de ser tú mismo"

Roberto Leal (Alcalá de Guadaíra, 1979) se ha convertido en uno de los presentadores más famosos y queridos de la televisión española. El sevillano, que ahora presenta Pasapalabra, tiene una dilatada trayectoria profesional que le ha hecho pasar por programas como España Directo y Operación Triunfo en TVE. Este último, le catapultó hasta lo más alto del mundo televisivo

Esta semana, el presentador ha visitado Buenismo Bien donde ha sido preguntado,, por la polémica que protagonizó hace unos meses a causa de su acento andaluz. Manuel Burque y Quique Peinado han ensalzado el gran alegato que hizo en su momento defendiendo todos los acentos de España: "Me da mucha pena que haya compañeros de profesión, andaluces en muchos casos, que tienen cierto complejo para hablar con acento en los medios", ha asegurado. Leal cree que "si te lo quitas, dejas de ser tú para convertirte en una mala copia de ti mismo".

Y aunque le resta importancia al debate, también ha confesado que al principio de su carrera también cayó en la trampa de intentar quitarse el acento: "Fue cuando empecé en Informativos Telecinco, quise dar una noticia en el modo 'fino' y terminé trabándome y quedando fatal". Cuenta el presentador de Pasapalabra que ahí se dio cuenta de que lo importante era lo que tenía que decir y no cómo decirlo mientras se entendiera.

Leal ha sido durante tres ediciones el conductor de Operación Triunfo, el exitoso concurso de TVE donde destacó sobre todo por su naturalidad y sencillez ante las cámaras: "Siempre ha habido presentadores muy encorsetados y yo en OT no tenía 'pronter', así que me tenía que estudiar el guión y que me saliera a mi manera", explica el periodista que agradece que con el tiempo se empiece a valorar más la espontaneidad.

Después de varios meses presentando Pasapalabra, el sevillano admite que al principio las comparaciones con otros presentadores son inevitables, pero que nunca se martirizó por ello. "Si tratas de ser tú mismo, te compra quien te tiene que comprar", ha declarado.

Puedes escuchar la entrevista completa aquí.