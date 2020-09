Diego Forlán, sobre la salida de Luis Suárez del Barça: "No ha sido merecida"

Un viejo conocido de Luis Suárez y ex-ídolo del Atlético de Madrid como Diego Forlán ha atendido a El Larguero este jueves para pronunciarse sobre la despedida de su compatriota del FC Barcelona, que hace las maletas hacia el conjunto colchonero. "Esta salida no es linda, no es merecida", ha insistido el exfutbolista, crítico con la manera de actuar de la Junta Directiva que encabeza Josep María Bartomeu.

"Hubo un mal manejo de la parte directiva, no hicieron las cosas como debieron hacerlas", añadió en su llamada, además de alabar las maneras de su antiguo compañero de selección tras el entuerto. "El jugador es profesional, es leyenda del FC Barcelona. No salió de la mejor manera, pero lo importante es lo que dejó y la cantidad de alegrías que le dio al club", apuntó el 'Cacha'.

Por otro lado, habló de las malas lenguas que, según él, han tratado de "crear rumores que no son ciertos" sobre el comportamiento de Suárez. "Si fuera un jugador tóxico no hubiera tenido tantos pretendientes", alegó Forlán, comprensivo con quienes pueden dudar con su estado de forma, entre quienes no se incluyó.

"La única duda que puede haber es por el tema de la edad, pero yo no tengo ninguna", avanzó, desvelando incluso que el estilo rojiblanco y el del delantero pueden empastar a la perfección en esta nueva etapa. "Llegar a un Atlético donde el estilo es muy similar a la selección le va a venir muy bien. Llega a un gran club que ha crecido mucho en los últimos años y él solo te crea ocasiones de gol", ultimó Diego su intervención, que llegó a comentar que con este fichaje "se benefician por muchos lados".

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Consulta el calendario y los resultados de la Liga Santander. Y el calendario y los resultados de la Liga SmartBank. Además, todo sobre la Fórmula 1 y el Mundial de Motociclismo.