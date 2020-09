La Abogacía del Estado ve justificado no ir a clase si se convive con una persona vulnerable

La Abogacía del Estado concluye que la pandemia y el miedo al contagio no ampara per se a los padres que opten por no llevar a sus hijos al colegio. En un informe, al que ha tenido acceso la SER, encargado por el ministerio de Educación y remitido a las comunidades autónomas recuerda que la escolarización es obligatoria en la enseñanza básica: de los 6 a los 16 años "como forma de hacer efectivo el derecho fundamental de todos a la enseñanza, de conformidad con el artículo 27 de la Constitución", pero abre la puerta a excepciones.

Dice que deberá valorarse la inasistencia a clase por razones de salud del menor o de las personas con las que convive y que también se debe tener en cuenta la situación epidemiológica en la que se produzca la ausencia a las clases. "Sólo cabe apreciar absentismo escolar cuando la inasistencia a clase no esté justificada", afirma la Abogacía en ese informe, "por ello, deberá valorarse, tanto por los centros docentes como por las autoridades competentes, la situación particular de cada menor, por razones de salud, tanto del menor como de sus familiares convivientes, así como la situación de evolución epidemiológica en el momento que se trate. Estas circunstancias pueden constituir una causa de justificación del absentismo".

La Abogacía advierte también de que, sin esa justificación, las faltas reiteradas al colegio deben ser denunciadas: "Las personas que, por razón de su función, tenga conocimiento de un absentismo escolar injustificado, están especialmente obligadas a ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes, para que, en su caso, y si procede, se adopten las medidas de intervención correspondientes".

La ministra Isabel Celaá, que ayer se reunió con los consejeros junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa, minimizó los casos de absentismo en este inicio de curso. Explicó que tres comunidades habían hecho referencia al tema en la reunión y que habían señalado que la incidencia de estos casos era mínima.