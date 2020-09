"Puedes ser voluntario": la respuesta a un inmunólogo extracomunitario durante la pandemia en Madrid

Primero Ayuso declaró, con Sánchez delante, que en nuestro país no había médicos para contratar en esta segunda ola de la pandemia. Y siguiendo este argumento un par de días después el gobierno madrileño se quejaba que tampoco podía hacerse con los servicios de los médicos extracomunitarios. Y le pedía soluciones a La Moncloa en voz de Ignacio Aguado.

El principal impedimento es que tiene que ser vía legal, pues son los parlamentos o el Congreso quienes pueden eliminar el requisito legal. Durante el estado de alarma se permitió contratar a médicos extranjeros, algo que se terminó cuando finalizó el estado de alarma.

De hecho, el PP y C's, junto con VOX, rechazaron este mismo año (en febrero) una proposición en la Asamblea para eliminar el requisito de la nacionalidad para los especialistas. Además, el Gobierno llevaba en su hoja de ruta permitir estas contrataciones antes de que finalizase 2020.

Juan Torres, médico colombiano, especialista de inmunología del Hospital Clinic de Barcelona, realizó el MIR y la residencia en el Hospital de La Paz de Madrid. Cuando terminó la residencia de cuatro años y se quiso quedar, le pedían la nacionalidad española para ser contratado como especialista y le ofrecieron un contrato como investigador. .

Por ello, cuando se implantó el estado de alarma, fue enviado a casa para cumplir con el confinamiento, ante lo que él se ofreció para trabajar como médico. "Siendo médico y especialista me ofrecí a trabajar y fue cuando me dijeron que no, que si quería podía ser voluntario, pero no como especialista, que era donde podía aportar", señala.

"Siendo contratado aquí, veo que no solamente la oferta como especialistas es mucho menor en Madrid, sino que no hay una política para mantener el recurso humano, que es el personal", lamenta.

En La Paz hay déficit de inmunólogos, precisamente la especialidad de Juan. "Cuando hablamos de vacunas, necesitamos expertos como nosotros. En España, gran parte se van, pero hay otros que se quieren quedar y con estas limitaciones no se van", explica.

Sobre la situación actual en el Clinic de Barcelona, asegura que es "completamente distinto" a lo que cuentan de Madrid y cuenta que no sienten una "saturación excesiva".