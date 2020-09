View this post on Instagram

Si nos atenemos a la literalidad del gazapo que nos ha enviado Angel Luis Talavera, que en algunos puntos se ha producido una lluvia muy extraña... Porque ha llovido no en el Pirineo, sino en el PERINEO. Frio en el perineo, que es ese espacio que va del ano a los genitales. Un gazapo que convierte en viñeta @carlosmatera Matt