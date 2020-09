Las pandemias son de pobres, lo que pasa es que nos habíamos olvidado de que los pobres somos nosotros. La clase trabajadora es pobre. En las noticias dicen “está empobrecida”; pero esa es una manera de no llamar a las cosas por su nombre. ¿Se acuerdan de aquellos Telediarios del hambre en los países del Tercer Mundo, de los niños raquíticos con los vientres hinchados, de las sequías y de la gente sentada en la tierra sin mirar a ninguna parte, con la sola esperanza de ver aparecer en el cielo un helicóptero con ropa y alimentos? Y las moscas posadas en los ojos secos de aquellas mujeres que le daban un pecho vacío a su hijo. Esas imágenes nos hacían tomar conciencia de dos cosas. De cómo estaba el mundo y de lo lejos que estaba el mundo. Pero el mundo no está lejos. Nosotros somos el mundo. El mundo no tiene forma de helicóptero sino de vaca flaca.

Un helicóptero es un eufemismo que da vueltas. Aquel continente negro de la hambruna con millones de muertos, la pandemia del hambre, había sido confinado. No tenían manera de salir de allí. En latín actual, helicóptero se dice noli me tangere, no me toques. Por la misma razón que se confina a un continente se cerca a un barrio. Para que se pudran ahí dentro. La respuesta al hambre en una región es global no regional, y lo mismo sucede con un vecindario. Abandonar a la gente en una región a la que le han saqueado sus recursos es tan perverso como cercar durante una pandemia a un barrio al que le han saqueado sus ambulatorios. El cine italiano decía que la clase obrera va al paraíso. Ahora lo entiendo, claro, eso es porque van en metro compartiendo los miasmas. ¿Y por qué cogen el metro? Para ir a trabajar a sitios donde apenas soportan su presencia.