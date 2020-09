Jimi Hendrix y la jueza Amy Coney Barrett

P. Collins no es el batería favorito de Pino. Es Paul Collins, el grandísimo músico neoyorquino muy conectado con España. Hoy empezamos con su versión de “The Letter”, el éxito de The Box Tops que la semana pasada escuchamos en la versión de The Arbors y que a Pino le recordó a un dúo español de pop adolescente, con el que se siente identificado. Hablar de cartas sigue siendo noticia porque Trump insiste en que va a haber fraude en las elecciones de EEUU por el voto masivo por correo y evita asegurar que él va a garantizar una transición pacífica si pierde; y se queda tan tranquilo.

El amigo de Pino hoy vota por Jimi Hendrix, con “Hey Joe” y “Purple Haze”, una canción nacida de un mal sueño que tuvo y en el que le rescataba su fe en Jesús. Pensando en esas elecciones de noviembre, ¿qué votarían Jimi Hendrix, o algunos de los otros músicos que sintieron la llamada del Señor? Gente como Little Richard o Al Green, de quien escuchamos el “Take me to the river”, que después versionarían Talking Heads. Seguramente el nombre de la jueza ultracatólica que esta tarde Trump va a proponer para el Supremo les ayudaría a elegir papeleta.