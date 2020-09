Roncero, indignado con Hazard: "Te has descuidado y no has cumplido con tu parte del contrato"

Es una de las incógnitas en este inicio de temporada del Real Madrid. El estado físico en el que se encuentra Eden Hazard preocupa a los aficionados blancos y está provocando que Zidane no cuente con él de cara al inicio de competición. Durante la retransmisión del choque ante el Betis, Roncero explotaba contra el belga: "Lleva un mes desde que llegó de vacaciones. Yo le diría que se ha descuidado y no ha cumplido su parte del contrato y hablaría con su agente".

Roberto Martínez, seleccionador de Bélgica, manifestó la baja forma física que presentaba Hazard a la vuelta de las vacaciones. Sus problemas en el tobillo han desaparecido, por lo que Roncero no alcanza a comprender su nula participación: "Si no le duele nada, ¿por qué no juega?"

