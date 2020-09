Trueba y Cámara emocionan con la adaptación de 'El olvido que seremos'

Es la novela que más veces ha leído y regalado pero Fernando Trueba creía que su adaptación era imposible. Hasta que le llegó la propuesta y le insistieron. El relato biográfico del escritor colombiano Héctor Abad Faciolince sobre su padre, un médico defensor de la salud pública y de los derechos humanos que fue asesinado por los paramilitares en 1987. "Mi primer impulso fue escribir el guion con Héctor Abad, él no había escrito guiones, tardó 20 años en sentarse a escribir este libro y fue abrir la caja del dolor y el sufrimiento. No es el caso de una novela más adaptada al cine, sino que supone abrir heridas", explica el director quien finalmente confío a David Trueba el texto de la película.

La cinta pone imágenes a esta emotiva historia de amor familiar, la de un padre y un hijo en una familia numerosa de clase media. El autor describe la relación con su padre, el doctor Héctor Abad Gómez, un médico activista, popular, que luchó en la universidad y en las calles de Medellín por la igualdad social. Gran parte de su carrera la dedicó a investigar sobre medicina preventiva, nunca quiso quirófanos, a convencer a las autoridades de que el camino era dotar de recursos y salubridad a las zonas más desfavorecidas de la ciudad. Su labor pedadógica lo convirtió en un símbolo para los médicos más jóvenes a los que llevaba a visitar barrios pobres y ver a niños desnutridos.

"Cuando iba descubriendo el personaje más allá del libro, me mandaban información, las grabaciones y las cartas a sus hijos, siendo didáctico, amoroso, paternal y tan cercano, me iba abrumando. Cuando llegué allí vi que el personaje era inaprensible, había pintadas de él en la facultad de medicina, la gente me abrazaba por la calle cuando me veían vestido como el doctor. Fue sobrecogedor para mí. En ese momento era ya padre y era inevitable amar a esos hijos con toda mi energía. Me intenté basa en su bondad y en su amor a todo el mundo, en la atención, frente a las miradas de odio y desprecio que también notabas. Estuve pendiente de cada detalle. Es una personaje que está muy dentro de nosotros y en la calle", explica emocionado Javier Cámara, actor que da vida a Héctor Abad Gómez.

Cuenta el intérprete que el propio autor de la novela y Fernando Trueba le hicieron una 'encerrrona' en casa del director para protagonizar la película. Abad Faciolince quería que fuera él por su parecido físico y, cuando conoció a la familia, todos confirmaron que Cámara representaba la imagen que tenían de su padre y su esposo. 'El olvido que seremos' es un fresco íntimo de la pasión familiar de este matrimonio, con cuatro hiijas y un hijo, y sus vivencias atravesadas por la situación política del país. "El contexto político es muy importante pero está visto a través de la burbuja de esta familia. El estar contando un periodo pero que en primer término tengamos la historia particular de un grupo de personas a las que todo esto les marca y afecta".

Héctor Abad Gómez llevó su compromiso hasta el final. Lo tachaban de comunista, de marxista, pero él nunca quiso poner etiquetas a su lucha, su defensa fue para con la libertad, la justicia social y los atropellos que en los últimos años perpetraron los paramilitares con la connivencia del Estado. "Este hombres era un humanista, un médico cuyo programa era la salud pública, mejorar las condiciones de vida de la gente, especialmente de los más desfavorecidos, las clases más humildes, no le movía una ideología de ningún tipo, sino más bien ese sentido humanista de la existencia. Cualquier acto que hagas en un sentido acaba teniendo un significado, y acabas siendo juzgado por él. Nunca escapamos de eso. Él fue un pionero en toda Latinoamérica del concepto de salud pública, a eso dedicó su vida. En ese sentido sí hay, irónicamente, un paralelismo con ahora la pandemia", dice Trueba. "Esta película es un canto de felicidad, está llena de sensibilidad, es una historia celebrada por todos que viene a contar una historia del pasado pero está más presente que nunca con la violencia", añade Cámara.

Producción integramente colombiana, de hecho competirá en los Goya por ese país, el actor español tuvo que trabajar el acento con la ayuda de un magnífico reparto, en el que le acompañan, entre otros, Patricia Tamayo. "Cambiar de acento fue mucho más difícil que en 'Narcos', pensé que ya lo tenía hecho, y no. Trabajé un acento de Medellín, la pronunciación, pero el doctor era un profesor de universidad muy viajado, con programas de radio, se acercaba al acento europeo, y fue constante la ayuda de todos. Lo que sí era imposible es improvisar, las expresiones de allíi son más complicadas que en el inglés. Lo más importante es que la familia está feliz, volaron tantos recuerdos que yo ya respiré. Si a ellos les gusta, el trabajo está hech".

El director hace una adaptación fidedigna de la novela biografiada con una propuesta visual que llena de color y luz los años felices de esa familia y opta por el blanco y negro para los últimos días del doctor Abad, cuando fue perseguido por sus ideas y asesinado. Una carta de amor que Abad Faciolince sintió la necesidad de poner por escrito para hacer, en cierto sentido, justicia con su padre y con sus propios recuerdos. "Su hijo escribió este libro pensando que era un libro minoritario, pensando en sus hijos que no habían conocido al abuelo, para que pudieran conocerlo. Y ahora curiosamente le ha conocido medio mundo. Esa sinceridad y ese amor que el libro respira hace que toque el corazón de la gente que lo hemos leído". 'El olvido que seremos' se estrenará en marzo de 2021.