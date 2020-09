Luis Suárez ya es oficialmente jugador del Atlético de Madrid tras pasar el reconocimiento médico en la Clínica Navarra y lucirá el número nueve para las próximas dos temporadas. El uruguayo, que ya está en Madrid, aterrizó este viernes en Madrid y ya ha conocido este jueves la que será su casa a partir de ahora. Esta misma tarde ya ha trabajado en el terreno de juego con sus compañeros, quienes ya entrenan con la mirada puesta en el partido del domingo ante el Granada en el Estadio Wanda Metropolitano.

En el El Sanedrín de El Larguero analizan cómo la peligrosa lesión de rodilla, que muchas veces sufre Suárez, puede afectar al rendimiento del uruguayo en su etapa como colchonero, además de valorar cómo ha sido recibido por la afición y el cuerpo técnico rojiblanco, tras una amarga salida del Barcelona que ha estado protagonizada por los gestos y despedidas con “recados” a la directiva azulgrana.

Kiko Narváez: "Cualquier entrenador del mundo querría un jugador como Luis Suárez. Claro que cuaja en este Atlético de Madrid. Hay que ver como juega en el campo y hay que tener en cuenta que ya no es el Luis Suárez estaba en el top 3, pero subirá sus posibilidades de marcar más goles al ver dónde se ubica el Atlético de Madrid. Eso sí, se tendrá que buscar un socio como Joao Félix".

"El Cholo no se casa con nadie, ya lo ha demostrado con Costa y Morata, pero si el uruguayo lo hace bien, no lo va a sacar del campo. Desde Radamel Falcao, el Atleti no tenía un nueve puro en la plantilla. Es un jugador que al 90% le puede ir bien a cualquier equipo y espero que esté vivo los 10 últimos partidos de liga".

Santi Giménez: "Luis Suárez es un camión. Tiene una rodilla que va a tener problemas recurrentes, pero es un jugador que juega como sea y no negocia el esfuerzo. Vamos, que es una bestia parda en el campo. Es verdad que no está para darse muchas carreras y presiona poco. Siempre la ilusión del cambio de equipo es un momento en el que los jugadores es sacan fuerzas de flaqueza y de donde no las hay. Es un fichajazo. Es un jugador que quiere estar los 90 min en el campo".

"Sobre Messi, antes no tenía críticos y ahora sí. Ha perdido la inmunidad, justo cuando se cumple un mes del burofax. Es alguien que se ha quedado solo y está actuando más como amigo que como capitán. Creo que el mensaje está escrito muy de corazón, pero creo que como capitán que es, con ese dardo poco favor hace. Lo que espero es que por una vez vuelva a hablarse de la pelota y no del burofax y de mociones de censura. En el Barça Los partidos de futbol es lo que pasa entre escándalo y escándalo".

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Consulta el calendario y los resultados de la Liga Santander. Y el calendario y los resultados de la Liga SmartBank. Además, todo sobre la Fórmula 1 y el Mundial de Motociclismo.