Carrusel Confidential: preocupación en los clubes europeos por la fecha Conmebol de octubre

Tras suspender los partidos de Septiembre, Conmebol arranca este mes de Octubre la clasificación sudamericana para Catar 2022. Con un protocolo validado, con el apoyo de FIFA y con la obligación de los clubes de ceder a sus jugadores en medio de esta pandemia.

Grandes clubes de Europa explican a Carrusel Confidencial que no entienden esta medida y se resignan a aceptarla aunque no estén de acuerdo. Hablan con sus jugadores, les muestran su preocupación por la pandemia, pero los jugadores quieren jugar con su país y no hay otra alternativa.

En Estados Unidos la cosa está más tensa aún. Según informan ESPN y el New York Times, la MLS ha enviado cartas a las federaciones de Perú y Paraguay para comunicar que no cederán a sus futbolistas. Alegan que las cuarentenas impuestas al que sale y entra del país alejaría a esos futbolistas del play off decisivo.

Cada selección juega un partido en casa y otro fuera, ninguna repite como local, por lo que habrá partidos en Asunción, Montevideo, Buenos Aires, Barranquilla, São Paulo, Merida, Quito, La Paz, Santiago y Lima. Iremos siguiendo el tema mano a mano con los compañeros argentinos, porque vienen días de muchas noticias.

