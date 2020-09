Marcio Borges: "En la primera ola tiramos de orgullo, ahora estamos agotados"

Marcio Borges (1967, Brasil) es médico brasileño y lleva casi 30 años en España. Es miembro de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, asesor externo de la OMS y ejerce como médico en el Hospital de Son Llàtzer, en Palma de Mallorca. Está de guardia, como tantos otros médicos, que tienen que hacer jornadas maratonianas para que los hospitales salgan adelante.

Uno de los puntos que más importancia ha cobrado en la crisis de la COVID-19 han sido las UCI y Borges se muestra contundente: “los datos que ofrece el ministerio de ocupación de las UCI —­20%— no son reales”. El principal problema, según el médico, es que no se ha definido bien qué es una cama de UCI y qué no.

Por ejemplo, comenta que han llamado camas de UCI a tener respiradores, o las zonas de reanimación o semicríticos. Además, en ocasiones no se trata de tener —o no— la cama de UCI físicamente. “En mi hospital estamos saturados por falta de trabajadores, no hemos podido abrir más camas porque nos faltaba personal de enfermería”, añade.

Esta falta de personal, unido con el aumento de casos ha llevado a los hospitales a tener que reorganizar el trabajo de diario en el hospital. “Seguimos teniendo pacientes con ictus, infartos, etc. El coronavirus tiene consecuencias directas e indirectas para otros grupos de pacientes que necesitan intensivos”, expone Borges.

El personal sanitario, venerados como héroes en la primera ola, ahora parecen estar olvidados. “En la primera ola tiramos de orgullo, trabajamos de manera muy intensiva, estuvimos muy encima de la pandemia, pero ahora ya estamos agotados, física y moralmente”.

Parte de este agotamiento viene además del aumento de trabajo de experimenta parte del personal sanitario debido a que muchos han ido “cayendo” y eso ha significado sobrecargar de trabajo a los que seguían en el hospital.

Si algo lamenta Borges es no haber tomado medidas, pese a que se esperaban que esta pandemia durara “muchos meses”. “Teníamos que haber preparado más personal para trabajar con pacientes críticos y eso no se ha hecho”, concluye.