El vicepresidente de la comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, que sostiene a Isabel Díaz Ayuso en la presidencia de la Comunidad, y del que dicen que este fin de semana ha estado negociando con el Gobierno central, escribió ayer un tuit del todo revelador. Después de explicar que había hablado con dos ministros del gobierno de Sanchez de la necesidad de reactivar las reuniones entre los dos ejecutivos, escribió: urge un alto el fuego político, un alto el fuego.

Esta es una expresión que asociamos directamente a una contienda bélica, a una guerra, vaya. Y esto nos da una idea de como concibe la política el señor Aguado y, con él, el gobierno de Madrid. Esto va de ganadores y perdedores, esto no va de un esfuerzo común en favor de la salud de los madrileños o de intentar vencer al virus, esto va de ganar o perder ellos. Se toman y se anuncian medidas pensando no en la salud pública sino pensando en los efectos que estas medidas puedan tener en su núcleo electoral, y ante los suyos uno no puede manifestar flaquezas no puede dar la sensación de que pierde.

Alguien, desde algún despacho, estará pensando que esta estrategia es la buena, buena para ellos, eso siempre, claro. Porque eso es lo que buscan, siempre su prioridades, siempre sus intereses, lo de pensar en soluciones para los ciudadanos, eso ya es otra cosa. Por eso, son capaces de caer en el ridículo que su ceguera les impide ver. Inauguran dispensadores de geles hidroalcohólicos o se contraprograman ruedas de prensa o entrevistas.

Y la gente mira el espectáculo entre atónita y cabreada, porque ellos, mayoritariamente, hacen lo que se les pide, pero no encuentran una respuesta similar por parte de los políticos y esto es descorazonador. La incertidumbre va tensando los nervios y eso solo puede llevarnos a cabrearnos también entre nosotros y eso sería lo peor.

Así que, una vez más, no sé cuántas van ya, exijamos responsabilidad a los políticos, que esta no sea una nueva semana de espectáculos lamentables, de declaraciones estériles o de gestos para las fotografias. Se necesitan respuestas urgentes. Hoy ya vamos tarde. Siéntense a hablar sin el marco de ganadores y perdedores porque al final, si no se ponen de acuerdo, acabaremos perdiendo todos.